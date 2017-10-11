Nokian Tyres вложит в 2017 году 55 млн евро в завод во Всеволожске

Финский шинный концерн Nokian Tyres до конца 2017 г. планирует увеличить мощности своего завода во Всеволожске Ленинградской области с 15 млн до 17 млн шин в год, сообщил генеральный директор компании в России Андрей Пантюхов журналистам во вторник на церемонии выпуска 100-миллионной шины. В этом году концерн вложит 55 млн евро в развитие площадки в Ленинградской области, значительную часть этих затрат составляют инвестиции в запуск ещё одной, 14-й производственной линии. Завершить установку оборудования для полноценной работы линии планируется в течение двух месяцев, сказал Пантюхов. В планах концерна также строительство склада готовой продукции и расширение цеха резиносмешения.