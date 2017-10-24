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Офисы Daimler и Volkswagen обыскали в связи с картельным сговором

Сотрудники антимонопольного ведомства Евросоюза в понедельник расширили расследование предполагаемого сговора крупнейших автопроизводителей Германии, обыскав компании Daimler и Volkswagen, сообщил Reuters. В прошлую пятницу BMW сообщила, что следователи из Брюсселя обыскали штаб-квартиру, добавив, что она сотрудничает со следствием.

Daimler сообщил, что на прошлой неделе заявил о статусе информатора, чтобы избежать штрафов. В понедельник автопроизводитель сказал, что официальные лица Европейской комиссии провели обыск в помещениях компании.

VW Group сообщила, что в понедельник следователи изучали документы в штаб-квартире в Вольфсбурге и офисе принадлежащей VW премиум-марки Audi в Ингольштадте. Ранее СМИ сообщали, что Volkswagen также заключил соглашение с антимонопольными органами, но автопроизводитель не подтвердил это.

ЕК отказалась предоставить подробную информацию о расследовании. ЕК заявила только о наличии «подозрений, что несколько немецких автопроизводителей могли нарушить антимонопольные правила ЕС, запрещающие картели и ограничительные методы ведения бизнеса». В заявлении говорится, что обыски являются ранней стадией расследования и не означают, что любая из компаний, которые были проверены, признана виновной в неконкурентном поведении.

В июле немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Volkswagen, его подразделения Porsche и Audi, Daimler (Mercedes) и BMW могли использовать отраслевые комитеты для определения размеров резервуаров для жидкости AdBlue, используемой для снижения уровня оксида азота в выбросах дизельного топлива.

Стратегическое сотрудничество между немецкими автопроизводителей не является чем-то необычным, пишет Reuters, но при этом штраф для компании, признанной виновной в нарушении антимонопольных правил ЕС, может составить до 10% от ее глобального оборота.