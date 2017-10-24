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Tesla собирается построить завод в Китае

Tesla построит производственное предприятие в свободной экономической зоне Шанхая. Ожидается, что это позволит американской компании активизировать развитие на быстро растущем китайском рынке электромобилей. Tesla уже договорилась о строительстве предприятия с властями Шанхая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Такое соглашение, первое в своем роде, заключенное властями с зарубежным автопроизводителем, позволит Tesla сократить расходы, однако компании по-прежнему придется платить 25%-ную таможенную пошлину при поставке автомобилей на рынок Китая.

Китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире и, как ожидается, продолжит расти, учитывая амбициозные цели властей страны. Правительство Китая рассчитывает, что к 2025 г. в стране будет продаваться порядка 7 млн электромобилей в год. Для сравнения: в прошлом году продажи таких машин составили 351 000. В прошлом месяце власти страны потребовали от всех автопроизводителей, работающих в Китае, начать выпуск электромобилей к 2019 г. Кроме того, они дали понять, что работают над планом запрета автомобилей с бензиновыми двигателями.

Ранее Китай предложил зарубежным автопроизводителям работать в стране без внутреннего партнера в том случае, если они расположат предприятия в свободных экономических зонах. Первая экономическая зона была открыта в Шанхае в 2013 г., а сейчас одобрено создание еще 10 подобных зон по всей стране. До недавнего времени иностранные автопроизводители открывали производственные предприятия как СП с китайскими партнерами. Это позволяло им избежать уплаты 25%-ной пошли на ввоз продукции в страну, однако вынуждало делиться прибылями и технологиями, что ранее удерживало Tesla от открытия производственной площадки в Китае.

Эксперты отмечают, что шанхайские власти вряд ли предоставят Tesla какие-либо стимулы для развития производства. «Власти Китая оценивают каждую сделку и стараются не создать прецедента, - отмечает главный исполнительный директор шанхайской консалтинговой компании Automobility и бывший топ-менеджер Chrysler Билл Руссо. - Какие бы условия не получила Tesla, другие захотят таких же». По его словам, строительство завода в свободной экономической зоне Шанхая обеспечит Tesla базу для экспорта продукции в различные страны региона и близость к китайской сети поставок. В результате производственные затраты компании существенно сократятся, как и стоимость автомобилей Tesla на местном рынке. Сейчас автомобили Tesla в Китае стоят примерно на 50% дороже, чем в США.

Выручка Tesla от продажи автомобилей в Китае в 2016 г. превысила $1 млрд, что составило порядка 15% всей выручки компании. Всего автопроизводитель продал в стране около 11 000 машин в прошлом году.