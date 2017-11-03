Renault выкупил у правительства Франции пакет собственных акций

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Россияне не считают Собчак самостоятельным кандидатом - опрос

Россияне в основном знают о намерении телеведущей Ксении Собчак выдвинуться в президенты России, но не одобряют ни ее саму, ни ее президентские амбиции и сомневаются в ее реальных перспективах. Кроме того, Собчак считают несамостоятельным кандидатом. Таковы результаты нового опроса фонда «Общественное мнение».

О планах Собчак бороться за президентское кресло знают 86% опрошенных, но 70% отнеслись к ним отрицательно, 20% равнодушно и лишь 6% - одобрили. К Собчак относятся отрицательно (49%) или нейтрально (40%). Положительно ее воспринимают всего 7% респондентов.

В том, что в итоге телеведущую допустят до президентских выборов, уверены 38% респондентов, противоположного мнения придерживаются 43%. Затруднились ответить 17% россиян. Если Собчак будет участвовать в президентских выборах в следующем году, то в принципе допускают для себя возможность проголосовать за нее 5% опрошенных. Подавляющее большинство (87%) исключает этот вариант.

Лишь четверть (27%) россиян считают, что Собчак выдвинула свою кандидатуру по собственной инициативе. Почти каждый второй уверен, что за ней кто-то стоит: 3% - что это Кремль, 44% - что это другие политические силы.

Несколько более благоприятный результат дал недавний опрос ВЦИОМ: 57% опрошенных отнеслись к решению Собчак отрицательно, а 69% не видят у нее политических перспектив. 57% респондентов считают истинной целью выдвижения Собчак самопиар, 11% - сбор средств с друзей и спонсоров, 10% - желание обозначить свою повестку и довести до общественности мнение оппозиции.

18 октября Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Она видит своей электорат среди, тех, кто ее поддержат те, кто проголосовал бы «против всех» при наличии такой графы в бюллетене. Выборы президента предварительно намечены на 18 марта 2018 г.

Действующий глава государства Владимир Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах.

Опрос ФОМ проводился 28-29 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах России.

Путь Собчак от телезвезды до политика