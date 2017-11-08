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Toyota улучшила прогноз продаж на год

Крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor в первом полугодии 2018 финансового года увеличила чистую прибыль более чем на 13%, до 1,071 трлн иен ($9,38 млрд), сообщила компания. В апреле-сентябре 2016 г. этот показатель составлял 946,1 млрд иен ($8,29 млрд). Операционная прибыль сократилась до 1,097 трлн иен ($9,6 млрд), с 1,117 трлн иен ($9,78 млрд), что обусловлено повышением на 160 млрд иен ($1,4 млрд) расходов на маркетинговые акции и издержек на 50 млрд иен ($438 млн). Положительное влияние на результаты компании оказали изменения валютных курсов (100 млрд иен) и сокращение расходов (100 млрд иен).

Выручка компании повысилась на 8,6% и превысила 14,191 трлн ($124,3 млрд). Toyota за шесть месяцев реализовала в мире 4,39 млн автомобилей, на 25 898 больше показателя за тот же период годом ранее. В том числе в Японии продажи выросли до 1,087 млн машин (на 8544 шт больше), в Северной Америке до 1,4 млн (на 4211 шт.), в Европе до 469 503 машин ( - на 35 122 шт.). В Азии было зафиксировано снижение на 20 811 - до 743 939 автомобилей.

Согласно новому прогнозу Toyota, операционная прибыль в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2018 года, составит 2 трлн иен ($17,5 млрд), чистая прибыль - 1,95 трлн иен ($17,1 млрд)и выручка - 28,5 трлн иен ($149,6 млрд). Компании планирует за год реализовать 8,95 млн автомобилей, в то время как ранее продажи оценивались в 8,9 млн, передает Интерфакс.