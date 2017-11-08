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Авто
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Toyota улучшила прогноз продаж на год

Ведомости
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Крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor в первом полугодии 2018 финансового года увеличила чистую прибыль более чем на 13%, до 1,071 трлн иен ($9,38 млрд), сообщила компания. В апреле-сентябре 2016 г. этот показатель составлял 946,1 млрд иен ($8,29 млрд). Операционная прибыль сократилась до 1,097 трлн иен ($9,6 млрд), с 1,117 трлн иен ($9,78 млрд), что обусловлено повышением на 160 млрд иен ($1,4 млрд) расходов на маркетинговые акции и издержек на 50 млрд иен ($438 млн). Положительное влияние на результаты компании оказали изменения валютных курсов (100 млрд иен) и сокращение расходов (100 млрд иен).

Выручка компании повысилась на 8,6% и превысила 14,191 трлн ($124,3 млрд). Toyota за шесть месяцев реализовала в мире 4,39 млн автомобилей, на 25 898 больше показателя за тот же период годом ранее. В том числе в Японии продажи выросли до 1,087 млн машин (на 8544 шт больше), в Северной Америке до 1,4 млн (на 4211 шт.), в Европе до 469 503 машин ( - на 35 122 шт.). В Азии было зафиксировано снижение на 20 811 - до 743 939 автомобилей.

Согласно новому прогнозу Toyota, операционная прибыль в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2018 года, составит 2 трлн иен ($17,5 млрд), чистая прибыль - 1,95 трлн иен ($17,1 млрд)и выручка - 28,5 трлн иен ($149,6 млрд). Компании планирует за год реализовать 8,95 млн автомобилей, в то время как ранее продажи оценивались в 8,9 млн, передает Интерфакс.

Политика
Новости

Представитель Зюганова опроверг решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ

ТАСС
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КПРФ не принимала решение о выдвижении кандидата в президенты от партии. Вопрос будет подниматься на съезде коммунистов в декабре, передает ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь лидера коммунистов Геннадия Зюганова Александра Ющенко.

«Первый канал» побежал впереди паровоза, который, видимо, гонят политтехнологи», - сказал он.

По его словам, решение будет приниматься коллективно. «Будет ли это Зюганов или еще кто-то - Иванов, Петров, Сидоров... У нас достаточно большое количество людей, которые могут быть представлены», - сказал он, добавив, что сам поддерживает кандидатуру Зюганова.

Шествие коммунистов в день 100-летия Октябрьской революции

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Политика
Новости

Один человек погиб, 13 госпитализированы после ДТП со школьным автобусом на Кубани

Интерфакс
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Один человек погиб, 13 в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы Кубани после столкновения школьного автобуса с внедорожником, передает «Интерфакс».

Всего в автобусе был 31 человек - четверо взрослых и 27 детей.

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных травм скончался на месте», - уточнили в администрации края.

Ранее стало известно, что школьный автобус и внедорожник столкнулись приблизительно в 17 часов в Красноармейском районе Краснодарского края. Водитель внедорожника погиб, его пассажир госпитализирован.

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Финансы
Новости

Нацбанк Украины согласовал продажу «дочки» Сбербанка Сергею Тигипко

Ведомости
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Национальный банк Украины (НБУ) одобрил продажу VS Bank (принадлежит Sberbank Europe.) бизнесмену Сергею Тигипко, говорится в сообщении регулятора.

Тигипко будет опосредованным владельцем, прямым покупателем 99,9% акций VS Bank выступит кипрская компания Bailican Limited.

В конце сентября покупку VS Bank одобрил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Комитет отмечал, что Тигипко опосредованно осуществляет контроль над Таскомбанком и Универсал банком, при этом совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 г. не превышает 4% по каждому.

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Бизнес
Новости

Украина ввела санкции против «Южтранса» и еще 18 российских компаний

ТАСС
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Министерство экономического развития и торговли Украины ввело ограничительные меры в отношении российского поставщика угля «Южтранс» и еще 18 российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства. Указы о введении санкций в 40-дневный срок были опубликованы еще в конце октября.

Причина введения санкций - действия российских компаний, которые якобы могут навредить интересам национальной экономической безопасности Украины.

В санкционный список включены компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования: Белгородский хладокомбинат, торговый дом «Донспецстрой», «Микас», группа компаний «Пенетрон-Россия», торговый дом «Пенетрон-Россия», «Пенетрон-экспорт», «Волма-ВТР», завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», «Лоли-пак экспорт», «Снэк-групп», торговый дом «Аромадон», торговый дом «Старфуд-юг», «МК-метиз», «Стройсервис», «Волма-маркетинг», «Народный пластик» и ИП Мирошникова Ирина Владимировна.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Порошенко подписал закон об ограничениях гастролей российских артистов

ТАСС
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Украинский лидер Петр Порошенко одобрил законопроект, который накладывает ограничения на гастроли российских артистов на территории страны. Отныне российские артисты будут вынуждены получать разрешение выступать на Украине у Службы безопасности страны.

Ранее за законопроект проголосовали 232 депутата при 226 минимально необходимых голосах.

Организаторы гастролей должны будут за месяц до выступления запрашивать разрешение у СБУ. В случае неуведомления СБУ или предоставления неполной информации организаторов могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 минимальных зарплат ($6200-14 400).

В свою очередь СБУ должна будет в течение 10 дней ответить на запрос разрешением или отказом. Организаторы смогут заключать договор с российскими артистами только после получения от СБУ разрешения. Данная процедура не касается тех артистов, которым ранее был запрещен въезд на территорию Украины.

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Политика
Новости

В Дамаске обстрелян район российского посольства

Ведомости
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Тринадцать человек ранены 7 ноября при ракетном обстреле столицы Сирии Дамаска, сообщили арабские СМИ. По данным сирийского агентства SANA, обстрел произведен из района пригорода Дамаска Восточная Гута, в котором действует соглашение о деэскалации. Несколько источников сообщили о трех убитых при попадании снаряда в кафе.

По данным межарабского издания «Аль-Масдар», ракетно-минометный обстрел произведен по жилому району Аль-Адави, в котором находится посольство России. Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах, которые были слышны по всему Дамаску. Информация уточняется.

В Восточной Гуте находится анклав антиправительственных сил, контролируемый несколькими группировками оппозиции, а также террористами запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры».

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Авто
Новости

В России объявят конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог

ТАСС
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Российская венчурная компания (РВК), фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив в следующем году могут объявить о конкурсах для развития инновационных технологий. Один из конкурсов может быть объявлен по теме создания первого беспилотного автомобиля, который сможет передвигаться по российским дорогам в условиях зимы, передает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора РВК Александра Повалко. В России также может быть объявлен конкурс по созданию водородных топливных элементов.

«Первый беспилотник, который проедет в условиях полигона зимнего города с гололедом, плохой видимостью, занесенной дорожной разметкой, претендует на получение приза», - сказал он. По его словам, на проведение и призовой фонд технологических конкурсов из госбюджета на ближайшие три года могут выделить по 600 млн руб. в год. Повалко отмечает, что ранее в России не было такого формата поддержки компаний, работающих в сфере инновационных технологий.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» заплатит британской компании $1 млн за дизайн салона А-350

Интерфакс
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«Аэрофлот» заплатит почти $1 млн британской компании Priestman Goode, специализирующейся на промышленном дизайне, за разработку интерьеров своих новых Airbus A350. Общая стоимость договора - $991 326 без НДС, срок выполнения - до октября 2019 г.

Priestman Goode была выбрана «Аэрофлотом» по итогам открытого запроса предложений, заявка компании была единственной. Максимальная стоимость договора составляла 75 млн руб.

По условиям конкурса, победитель должен разработать спецификации для поверхностей интерьера самолетов (включая цвета, рисунки и текстуры), выполнить дизайн кресел, барной зоны (будет расположена в бизнес классе). Также должны быть выполнены «индивидуальные брендовые решения внутри салона A350, обеспечивающие дополнительное присутствие бренда компании на борту».

«Аэрофлот» планирует получить в 2019-2025 гг. 28 самолетов A350: 14 - в модификации A350-900 (на 325-440 кресел в зависимости от компоновки салона) и столько же в модификации A350-800 (на 280-440 кресел). «Аэрофлот» - единственный российский заказчик самолетов этого типа.

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Политика
Новости

Фельгенгауэр считает, что напавший на нее мужчина не сумасшедший

Ведомости
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Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр считает, что напавший не нее мужчина не сумасшедший.

«Я уверена в том, что этот человек не сумасшедший. Мне кажется, он прекрасно все спланировал. Если вы видели выписку из моего эпикриза — вы понимаете, он шел не пугать, он шел убивать. Он знал, куда нужно бить, удар был очень уверенный, не один удар — два, и еще лицо», - рассказала она «Открытой России».

По ее словам, напавший на нее не был похож на «нервного психа». Фельгенгауэр не понимает, зачем он хотел ее убить. «От этого пользы никакой, а вреда очень много», - добавила она.

Она прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о том, что нападение совершил психически больной человек. «Я ничего не могу сделать со словами Владимира Путина, и я не буду думать и про него. Ну сказал что-то Путин, ну и ладно. Мне важно, что у моего адвоката претензий к работе следователя нет», - сказала она.

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Политика
Новости

В действиях наследного принца Саудовской Аравии увидели подражание Путину

Ведомости
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Принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман, начавший антикоррупционную кампанию, в рамках которой в субботу были задержаны несколько десятков принцев, бывших и действующих министров, крупных бизнесменов, действует по тому же сценарию, что президент России Владимир Путин в начале 2000-х гг. и председатель КНР Си Цзиньпин с 2012 г., пишет The Wall Street Journal. Беспрецедентная по масштабам «чистка» саудовской элиты больше похожа на консолидацию власти, чем на борьбу с нарушениями закона, считают опрошенные изданием эксперты и дипломаты.

В начале 2000-х гг. Путин укреплял свою власть, лишая собственности и отправляя в тюрьму или в изгнание крупных бизнесменов, особенно тех, у которых были политические амбиции, пишет газета. Начатая Си в 2012 г. антикоррупционная кампания в КНР, похоже, также призвана убрать со сцены его потенциальных конкурентов.

Принц ибн Салман обращается преимущественно к молодым саудовцам, уставшим от многолетней безнаказанной коррупции и роскоши, которой окружает себя элита. При этом он посылает очень четкий сигнал, что не потерпит никаких возражений своим взглядам, считает Фавас Гергес, руководящий исследованиями Ближнего Востока в Лондонской школе экономики. «Подход очень избирательный. Прямо сейчас вокруг него творится коррупция. Раньше королевская семья была партнером в этом… А теперь он стал высшей властью. Это смена правил игры», – сказал WSJ Джамаль Хасходжи, авторитетный саудовский комментатор и медиа-менеджер, сейчас живущий в США.

Действия принца могут спровоцировать бегство из страны оставшейся бизнес-элиты и отпугнуть иностранных инвесторов, пишет WSJ. Именно такой эффект в свое время оказала политика Путина, затормозившая развитие компаний за пределами нефтяного сектора и в целом снизившая интерес инвесторов к российской экономике. «Прошедшая в эти выходные чистка демонстрирует, что в Саудовской Аравии нет понятного и предсказуемого верховенства права, нет процессуальных норм, нет подотчетного правительства. Если вы – бизнес, который заботится о верховенстве закона, это должно вас беспокоить», – заявила Тамара Кофман Виттс, старший научный сотрудник Brookings Institution и бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока.

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Бизнес
Новости

РЖД назвала рейсы «Сапсанов» с заполнением больше 100%

Интерфакс
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Заполняемость некоторых рейсов скоростных поездов «Сапсан» Москва - Санкт-Петербург превысила 100%, рассказали РЖД. Речь идет о поездах отправлением в 21.00 мск, которые «стали очень востребованными у пассажиров».

«Заполняемость вечернего поезда близка к 100%, а в некоторые дни достигает 102%», - сообщил представитель РЖД. По его словам, в период с 4 октября по 3 ноября на этих рейсах «Сапсанов» перевезено около 32 000 человек.

«Поздние» вечерние рейсы «Сапсанов» начались 4 октября. Поезда прибывают на конечную станцию уже после полуночи и закрытия метро (в Санкт-Петербург - в 00.42 мск следующего дня, в Москву - в 00.58 мск), делая одну остановку в Твери. В результате число рейсов «Сапсанов» увеличилось до 14 пар, а в пиковые периоды - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям - до 16.

«Если пассажир нам говорит, что готов заплатить, - почему не дать ему эту возможность? - говорил в апреле "Интерфаксу" замглавы департамента по управлению бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" "Российских железных дорог" Максим Шнейдер. - Пусть работает, сколько хочет: может, ему надо поужинать, провести встречу? В районе девяти-десяти часов вечера он сможет сесть в "Сапсан", чтобы у нас отдохнуть и потом добраться домой на такси».

По данным РЖД, в январе - октябре 2017 г. «Сапсанами» воспользовались почти 4,3 млн пассажиров, что на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В сентябре РЖД снизила в 1,5–2 раза стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсанов». Теперь, как следует из данных системы бронирования, самый дешевый билет стоит чуть дороже 4000 руб. вместо 6000 руб. ранее.

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Бизнес
Новости

«Лента» купит 22 супермаркета у конкурента из Сибири

Интерфакс/Ведомости
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Петербургский ритейлер «Лента» заключил соглашение о покупке 22 супермаркетов группы «Холидей» в Сибири. Магазины перейдут в собственность «Ленты» до конца 2017 г., сделка не потребует согласования с регулятором, сообщил ритейлер.

«Холидей» продаст «Ленте» 22 собственных супермаркета, которые сейчас работают под брендами «Холидей классик», «Кора» и «Холди». 11 магазинов расположены в Новосибирске, семь - в Кемерове и четыре - в Барнауле. Средняя торговая площадь магазинов составляет около 800 кв. м, общая торговая площадь - около 18 000 кв. м.

«Лента» подтвердила прежний прогноз по открытию около 50 супермаркетов в 2017 г. и прогноз капзатрат в диапазоне 30-35 млрд руб.

Во II квартале «Лента» отчиталась о росте выручки на 16,3% до 85,6 млрд руб., но сопоставимые продажи сократились на 2% из-за оттока покупательского потока (-2,9%). Одной из причин этого «Лента» называла перехват разными магазинами сети покупательского потока у самих себя.

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