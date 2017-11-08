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BMW ожидает роста российского авторынка по итогам года на 12%

Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) снизил чистую прибыль в III квартале на 1,8%, в том числе из-за роста расходов на НИОКР и инвестиции в технологии, которые позволят компании полностью перейти на электромобили. Чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,79 млрд евро против 1,82 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Доналоговая прибыль уменьшилась на 5,9% - до 2,42 млрд евро, EBIT снизилась на 3,2% - до 2,3 млрд евро.

Выручка выросла всего на 0,3%, достигнув 23,42 млрд евро. Показатель оказался лучше среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков, составлявшего 22,97 млрд евро. Рентабельность по EBIT в третьем квартале уменьшилась до 10,3% с 11%, рентабельность автомобильного подразделения - до 8,3% с 8,5% год назад.

Продажи автомобилей под марками BMW, Mini и Rolls-Royce в июле-сентябре увеличились на 1,2% - до 590 415 машин (с 583 499 за тот же период прошлого года). Производство автомобилей выросло на 3,5% и составило 614 531, мотоциклов - на 31,7%, до 41 443. В январе-сентябре было реализовано 1,81 млн автомобилей (повышение на 3,7%), в том числе в Китае — 437 111 (скачок на 15,2%).

BMW подтвердила прогноз на 2017 г., предполагающий повышение доналоговой прибыли и рентабельность по EBIT автомобильного подразделения в диапазоне 8-10%.

Компания ожидает, что мировой автомобильный рынок по итогам текущего года увеличится на 1,6% - примерно до 87,5 млн, в основном благодаря Китаю и Японии. В России прогнозируется подъем продаж на 12% - до 1,4 млн машин.