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Nissan сократил квартальную прибыль и ухудшил годовой прогноз

Японская автомобилестроительная группа Nissan Motor, вторая в стране по объему продаж на мировом рынке, сократила чистую прибыль во II квартале 2017-2018 финансового года на 3% в годовом выражении и ухудшила прогноз на текущий финансовый год в целом из-за отзыва около 1,2 млн автомобилей. Чистая прибыль в июле - сентябре снизилась до 141,6 млрд иен ($1,24 млрд) со 146,1 млрд иен за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Операционная прибыль уменьшилась почти на 20% до 128,5 млрд иен. Выручка компании выросла на 8,5% до 2,9 трлн иен ($25,4 млрд). Операционная прибыль оказалась ниже прогнозов рынка, выручка - на уровне прогнозов, а чистая прибыль превысила ожидания, пишет Financial Times.

Компания понизила прогноз годовой операционной прибыли на 40 млрд иен до 645 млрд иен ($5,65 млрд). По прогнозам экспертов, опрошенных Thomson Reuters, годовая операционная прибыль составит 715 млрд иен ($6,26 млрд).

В прошлом месяце Nissan на две недели приостановил все производственные мощности в Японии и планирует отозвать порядка 1,16 млн автомобилей, все машины, выпущенные в стране с начала 2014 г. Меры связаны с выявленными нарушениями при инспекции качества машин на японских заводах.

В сентябре альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о планах увеличить к 2022 г. продажи автомобилей на 40% до 14 млн в год. Кроме того, руководство альянса рассчитывает увеличить синергию от сотрудничества до 10 млрд евро в год с 5 млрд евро в прошлом году.

Акции Nissan выросли на 0,7% в ходе торгов в среду, капитализация компании оценивается в 4,68 трлн иен ($40,99 млрд).