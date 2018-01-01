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Из московских автобусов с «гармошкой» убрали турникеты

С 1 января 72 автобусных маршрута повышенной вместимости (около 1100 автобусов с «гармошкой») перешли на бестурникетную систему работы. Теперь пассажиры в автобус без турникета могут заходить через любую дверь, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Оплатить проезд на этих маршрутах можно при помощи валидаторов, расположенных в салоне. Для этого необходимо приложить к устройству проездной билет. В будущем количество валидаторов в больших автобусах будет увеличено, чтобы пассажиры не проходили через весь салон к считывающему устройству.

«Отказ от турникетов позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути», - заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, преимущества подобной системы оплаты предстоит оценить более 1 млн горожан, которые каждый день пользуются данными маршрутами.

Ликсутов надеется, что москвичи будут ответственно относиться к оплате проезда. «Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом», - передает его слова «Интерфакс».

На бестурникетных автобусных маршрутах увеличится число контролеров.