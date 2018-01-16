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Мантуров рассказал о размере индексации утилизационного сбора с автомобилей

Правительство будет повышать утилизационный сбор дифференцированно, но в среднем индексация будет около 15%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума. «Что касается автомобилей, по которым сегодня уже существенно увеличен акцизный сбор, мы, конечно же, предусматриваем, скажем так, решение фискальной задачи, но сохраним баланс по повышению, и в среднем это будет около 15%», - сказал министр, отметив, что речь идет о легковых и грузовых автомобилях.

Комментируя срок индексации и стоит ли ждать ее в феврале, Мантуров сказал: «Примерно так».

«Коммерсантъ» сегодня написал, что правительство существенно поднимет ставки утилизационного сбора на некоторые типы машин и по некоторым позициям рост окажется гораздо выше 15%. Так, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2-3 л утильсбор вырастет на 49%, а на легкие коммерческие автомобили на 2,5-3,5 т - на 52%.

На минувшей неделе Ассоциация европейского бизнеса, дающая авторитетные прогнозы развития автомобильного рынка в России, впервые не решилась дать прогноз на новый год. Неопределенность в АЕБ объяснили именно планами правительства увеличить в 2018 г. ставку утилизационного сбора на автомобили: пока не будет окончательного решения, перспективы рынка оценить сложно.