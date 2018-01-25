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Ford увеличил выручку и чистую прибыль за 2017 год при снижении показателей в IV квартале

Прибыль до налогообложения Ford Motor упала в IV квартале 2017 г. на 19% до $1,7 млрд из-за повышения цен на сталь и алюминий, а также неблагоприятных курсов валют, сообщил автопроизводитель. Операционная маржа в IV квартале составила 3,7%, что на 2 п. п. меньше, чем годом ранее. Выручка компании выросла на 6,7% до $41,3 млрд.

Чистая прибыль Ford за последний квартал года увеличилась до $2,4 млрд по сравнению с убытком в размере $800 млн, отражая снижение эффективной налоговой ставки и пересчет пенсионных отчислений, передает Automotive News . Убытки 2016 г. были связаны главным образом с изменениями бухгалтерского учета.

Годовая прибыль до налогообложения упала на 19% до $8,4 млрд, сократив маржу операционной прибыли до 5% (с 6,7% в 2016 г.). Снижение вызвано ростом затрат на сырье в размере $1,2 млрд и отрицательным влиянием Brexit - $600 млн, сообщила компания.

Годовая чистая прибыль выросла на 65% до $7,6 млрд, выручка - на 3,3% $156,8 млрд.

«Это был очень сложный год, но также и год прогресса», - сказал журналистам финансовый директор Боб Шэнкс. «Теперь очень, очень понятно, что мы должны улучшить состояние нашего бизнеса».

Основную прибыль Ford принес североамериканский регион, где показатель прибыли до налогообложения упал на 16% до $1,6 млрд в IV квартале из-за роста цен на сырье и гарантийное обслуживание, а также расходов на запуск моделей Ford Expedition и Lincoln Navigator.

Затраты на гарантию включают отзыв в октябре 1,3 млн пикапов F-150 и Super Duty для ремонта неисправных дверных замков, который обошелся автопроизводителю в $ 267 млн.

Акции Ford выросли на 0,75% до $12,05 на сделках после закрытия торгов.