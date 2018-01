Ford увеличил выручку и чистую прибыль за 2017 год при снижении показателей в IV квартале

Экономика

Главный экономист Всемирного банка покидает свой пост

После 15 месяцев работы во Всемирном банке (ВБ) главный экономист Пол Ромер покидает свой пост. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на письмо президента ВБ Джима Ен Кима к сотрудникам банка. «Пол - опытный экономист и проницательный человек, и у нас было много хороших дискуссий по геополитическим вопросам, урбанизации и о предстоящей работе. Я ценю откровенность и честность Пола и знаю, что он сожалеет об обстоятельствах своего ухода», - подчеркнул Ким.

В своем недавнем интервью The Wall Street Journal Ромер выступил против методологии, используемой в ежегодных рейтингах Всемирного банка Doing Business. Сотрудников банка он обвинил в манипулировании данными по политическим мотивам. Позже Ромер опроверг это в своем личном блоге. Он писал, что не видел никаких признаков манипулирования цифрами, опубликованными «в отчете Doing Business или в любом другом отчете» ВБ.

Еще до интервью WSJ Ромер в частном порядке делился своими разочарованиями от исследований ВБ и говорил о неспособности добиться перемен. Корреспондент FT ссылается на виденные им электронные письма с подобными признаниями. «За время своей работы я никогда не сталкивался с профессиональными экономистами, говорящими так много неправильных вещей, которые легко проверить», - отмечал Ромер в одном из них. Он упрекал коллег в том, что те фабриковали исследования и занимались саморекламой.