«АвтоВАЗ» уволил вице-президента по антикризисному управлению

Бизнес

Новости

Представители «Россиума» могут войти в топ-менеджмент «Аптечной сети 36,6»

«Россиум» Романа Авдеева делегирует своих представителей в топ-менеджмент «Аптечной сети 36,6», передает «Интерфакс» со ссылкой на два источника.

Один из топ-менеджеров, предложенный акционером сети, возглавит в «36,6» розницу. На данный момент этим направлением руководит Сергей Бичерахов, уточнил один из источников.

В самой аптечной сети данную информацию не комментируют.

Текущая капитализация «36,6» согласно котировкам на Московской бирже – около 19,5 млрд руб. Чистый убыток сети за 2016 г. составил 9,345 млрд руб. против 178 млн руб. годом ранее. Выручка компании выросла в отчетном периоде на 44% и составила 45,9 млрд руб.