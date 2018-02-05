«АвтоВАЗ» уволил вице-президента по антикризисному управлению
Вице-президент по операционному антикризисному управлению «АвтоВАЗа» Елена Фролова уволена, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Сергей Ильинский. Он уточнил, что она «покинула компанию по личным мотивам».
Сохранил ли «АвтоВАЗ» должность антикризисного управляющего после ухода Фроловой, он раскрывать не стал.
Должность вице-президента по оперативному антикризисному управлению появилась в структуре управления убыточного «АвтоВАЗа» в июле 2016 г., этот пост заняла Елена Фролова. Новая позиция была создана в рамках плана финансового оздоровления предприятия. До этого Фролова работала в «АвтоВАЗе» руководителем департамента отчетности по МСФО (в 2005 г. перешла в «Соллерс», в 2011 г. – в Ford Sollers). «У нас сейчас много управленческих вакансий, и мы должны их заполнить, чтобы вести верным курсом такую крупную компанию», – говорил президент компании Николя Мор в интервью «Ведомостям».