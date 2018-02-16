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Совет директоров Renault предложил продлить контракт гендиректора на четыре года

Совет директоров французского автопроизводителя Renault предложил продлить полномочия Карлоса Гона на посту президента и гендиректора компании и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на четыре года, сообщила компания. Рекомендация совета будет представлена на ежегодном собрании акционеров Renault 15 июня 2018 г., говорится в сообщении.

Совет директоров назвал приоритетными задачами для руководителя компании осуществление стратегического плана развития компании до 2022 г., «принятие решительных шагов для обеспечения устойчивости альянса» и обеспечение плана преемственности руководства.

Также Гон назначил Тьерри Боллоре главным операционным директором Renault, сообщила компания. Назначение делает 54-летнего Боллоре преемником Гона на высшем руководящем посту французского автопроизводителя, отмечает Automotive News Europe (ANE).

Неопределенность с продлением полномочий Гона в последнее время была источником напряженности в директорате Renault и вопросов о долгосрочной стратегии управления компанией, пишет ANE. Но на этой неделе правительство Франции, владеющее 15%-ной долей в Renault, сообщило, что совет директоров поддержит продление полномочий Гона, если у него появится основной заместитель, «номер 2». Государство поддерживает назначение Боллоре, француза, который, как и Гон, начал карьеру в производителе шин Michelin. Правительство хочет, чтобы к собранию акционеров Гон подготовил «дорожную карту» усиления интеграции с партнером по альянсу - Nissan, а также разработал последовательный план преемственности, говорил ранее чиновник министерства экономики страны.

Гон спас от коллапса Nissan почти два десятилетия назад и руководил процессом глобализации двух автопроизводителей. Он стал гендиректором Renault в 2005 г. и сейчас также является председателем совета директоров Mitsubishi. Сейчас Renault владеет 43,4% акций Nissan, который, в свою очередь, контролирует Mitsubishi Motors через долю 34%. В 2017 г. альянс стал крупнейшим в мире производителем легковых автомобилей, опередив Volkswagen и Toyota.

Боллоре «подходит для этой работы», написал аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст, добавив, что его можно воспринимать скорее как «заботливого хранителя французских интересов и рабочих мест». Новая структура управления может создать политическое прикрытие французскому правительству для сокращения доли в Renault, что в конечном итоге может сделать полное слияние Renault и Nissan «очень реальной возможностью», сказал Эллингхорст.

Гон говорил год назад, что пока французское правительство остается акционером, слияния Renault и Nissan не будет. Франция повысила свою долю в 2015 г., когда Эммануэль Макрон был министром экономики. У государства нет планов продать акции Renault, говорил чиновник правительства.