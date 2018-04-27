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Скончался создатель Chevrolet Niva Валерий Доманский

На 77-м году жизни после инсульта скончался один из создателей модификаций советского автомобиля повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива» и ведущий конструктор внедорожника второго поколения Chevrolet Niva Валерий Доманский. Его смерть в пятницу подтвердил представитель «АвтоВАЗа», сообщило «РИА Новости».

Доманский жил и работал в Тольятти и до последнего дня принимал активное участие в деятельности «АвтоВАЗа». «Коллектив предприятия глубоко скорбит о потере и выражает искренние соболезнования семье и близким Валерия Ивановича», - сказал представитель автоконцерна.

«Нива», вставшая на конвейер «АвтоВАЗа» в 1977 г., стала первым в мире крупносерийным автомобилем-кроссовером и «лицом» советского, а позднее - и российского автоэкспорта. Всего произведено более 2 млн этих автомобилей, продажи усовершенствованной модели под брендом LADA 4x4 продолжаются по сей день. Доманский работал над автомобилем вместе с его идеологом Петром Прусовым, разработал его амфибийный вариант ВАЗ-2122 «Река», не пошедший в серию, а также ВАЗ-2123, ставший впоследствии Chevrolet Niva.

Под руководством Доманского были разработаны и освоены в производстве автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. В последние годы Доманский работал над улучшениями Chevrolet Niva, а также над «Нивой» третьего поколения на оригинальной вазовской платформе. В итоге руководство автозавода решило делать новый внедорожник на платформе Renault (LADA 4х4 NG (New Generation)).

В 2017 г. скончался Петр Прусов, ведущий конструктор первой «Нивы» ВАЗ-2121, вместе с которым долго работал Доманский.