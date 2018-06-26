Uber получил 15-месячную лицензию на работу в Лондоне
Суд Вестминстера удовлетворил апелляцию Uber на решение оператора системы общественного транспорта Лондона (TfL), отказавшегося продлить лицензию на предоставление услуг такси, передает Reuters.
Судья Эмма Арбутнот предоставила Uber лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев.
В сентябре прошлого года TfL отказался продлить лицензию Uber. Ее срок действия заканчивался в октябре. Оператор пришел к выводу, что деятельность Uber не отвечает требованиям безопасности. Его не устраивало то, как компания проводит проверку при выборе водителей.
Адвокат TfL заявил, что оператору предстоит оплатить судебные расходы Uber в размере 425 000 фунтов (около $562 000).