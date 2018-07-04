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Работники Hyundai Motor снова собираются бастовать

Работники южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor, объединенные в профсоюз, приняли решение провести частичную забастовку в летний период уже седьмой год подряд. Как сообщает издание Business Korea, 13 июля сотрудники Hyundai, являющиеся членами профсоюзов, проведут акции протеста продолжительностью четыре часа. Профсоюз требует повышения окладов на 5,3%, а также разовой премии по итогам 2017 г. в совокупности на сумму 30% чистой прибыли компании.

Забастовки в июле-августе – обычное явление в Южной Корее, если переговоры о заработной плате во II квартале не приводят к успеху. С учетом угрозы новых пошлин на импорт автомобилей в США даже кратковременное сокращение производства Hyundai может быть тяжелым для компании.

Акции Hyundai подешевели в ходе торгов во вторник на 2,8%, до минимума за восемь лет, к концу сессии падение замедлилось до 1,2%.

Почти три четверти из 44 800 работников Hyundai, являющихся членами профсоюзов, высказались за проведение забастовки. В этом году переговоры работников и руководства концерна о повышении заработной платы начались 3 мая, а в конце июня профсоюз отказался продолжать их, поскольку предложения компании были существенно ниже ожиданий. С 1987 г., когда был образован профсоюз работников Hyundai, лишь четыре года прошли без летних забастовок.