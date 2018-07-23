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Котировки Teslа упали на новости о требовании возврата платежей поставщиками

Котировки производителя электромобилей Tesla упали более чем на 4% перед открытием торгов на новости о том, что компания требовала от поставщиков возврата платежей, пишет Reuters. Аналитики считают это очередным признаком того, что компании Илона Маска начинает не хватать средств.

Сегодня The Wall Street Journal написала, что Tesla попросила поставщиков о ретроактивном возврате платежей – некоторых даже за 2016 год. Само по себе агрессивное давление автосборщиков на производителей автокомпонентов под будущие проекты не является чем-то необычным в автомобилестроении, но требование возврата задним числом наcтораживает, пишет WSJ со ссылкой на мнение экспертов. Сама компания назвала требование «инвестицией в долгосрочный рост обоих партнеров».

Также, по данным газеты, в письмах содержалась просьба помочь сделать Tesla прибыльной, но это подтвердили не все адресаты. Tesla обещала инвесторам выйти в прибыль во втором полугодии 2018 г. после убытка в $710 млн в первом полугодии. Илон Маск написал в Twitter, что ретроактивная прибыль в квартальной отчетности учтена не будет: «Было бы неверно применять прошлую экономию к текущему кварталу».

В настоящее время Tesla активно увеличивает расходы, разворачивая серийное производство массового электромобиля Tesla 3. На конец I квартала, в котором компания потратила $1 млрд, у нее оставалось $3,2 млрд наличных. Эксперты опасаются, что новые финансовые вливания понадобятся Tesla еще до конца года.

Сегодняшнее падение котировок лишило Tesla порядка $2,3 млрд рыночной капитализации. В середине июня компания объявила о скором увольнении около 9%, или более 4000, сотрудников в США.