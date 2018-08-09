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Mazda, Suzuki и Yamaha Motor отчитались о нарушениях при проверках автомобилей

Министерство транспорта Японии сообщило, что получило от компаний Mazda Motor Corp, Suzuki Motor Corp и Yamaha Motor Cо отчеты о проведении проверок автомобилей и мотоциклов на выхлопы и экономию топлива. В отчетах производители признались, что проводили такие проверки ненадлежащим образом, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Нарушения были выявлены в результате внутреннего расследования - провести его компаниям поручило министерство транспорта после того, как стало известно о фальсификации результатов выбросов машин, выпущенных другими производителями, в частности Nissan Motor.

Suzuki сообщила, что с июня 2012 г. на выхлопы и экономию топлива были проверены 12 819 автомобилей и примерно в 50% случаях испытания провели ненадлежащим образом. «Я приношу серьезные извинения и буду прилагать все усилия, чтобы подобное не повторилось», - заявил на пресс-конференции генеральный директор компании Тосихиро Судзуки.

По данным Mazda, нарушения были допущены при проверках немногим более 70 автомобилей - это 4% от числа всех проверенных машин. Yamaha Motor сообщила, что ненадлежащие проверки прошли всего несколько мотоциклов (2% от числа всех проверенных). Обе компании также принесли извинения.

Существенных фальсификаций, как отмечает Reuters, ни один из трех производителей не выявил, отзывать проданные автомобили и мотоциклы они не планируют.

Nissan в сентябре 2017 г. признался, что результаты испытаний автомобилей, выпущенных на предприятиях в Японии, были сфальсифицированы. В результате компания была вынуждена отозвать все автомобили, проданные ею в Японии за последние три года, - всего около 1,2 млн. В июле 2018 г. автопроизводитель заявил, что внутренняя проверка выявила новые факты фальсификации данных на японских заводах. Компания заявила, что ее сотрудники по крайней мере с 2013 г. подменяли данные о результатах измерения показателей выбросов и экономичности автомобилей на финальной стадии технического осмотра.