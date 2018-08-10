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Менеджмент
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Рабочие калужского «Фольксвагена» прекратили итальянскую забастовку

Ведомости
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Сотрудники логистики сборочного производства ООО «Фольксваген груп рус» в Калуге прекратили итальянскую забастовку после переговоров с руководством завода, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на активиста профсоюза «МПРА-Калуга» Дмитрия Трудового.

Как сообщила официальная группа «МПРА-Калуга» во «В контакте», накануне на переговорах руководства профсоюза с директором по персоналу Дитером Нойхойзером было достигнуто соглашение о консультациях с профсоюзами по вопросам вывода рабочих мест на аутсорсинг и о дополнительных гарантиях работникам. Руководство завода будет информировать профсоюзы и согласовывать с ними вопросы изменения структуры предприятия и вывода рабочих мест на аутсорсинг.

«При отказе работодателя учесть мнение профсоюзов автоматически возникнет коллективно-трудовой спор, который дает работникам и профсоюзу законное право на организацию полноценной забастовки», - подчеркивается в сообщении.

С понедельника, 6 августа, сотрудники логистики сборочного производства начали итальянскую забастовку. Они снизили скорость погрузчиков с 10 до 5 км/ч, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. Так рабочие протестовали против планируемого вывода их рабочих мест на аутсорсинг.

Дмитрий Трудовой говорил «Ведомостям», что истоки конфликта в том, что «Фольксваген груп рус» старается обогнать основного конкурента – «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге – по эффективности: петербургский завод «Хендэ» тратит на 10 ч рабочего времени меньше на сборку одного автомобиля, чем калужский «Фольксваген». Аутсорсинг, по его оценке, самый быстрый способ повысить производительность труда: сотрудников в штате станет меньше, а выработка увеличится.

Как рассказал активист, менеджмент завода уже передал внешним организациям до 20 рабочих мест, всего на аутсорсинг планируется вывести до 200 рабочих мест. При переходе в сторонние кадровые компании многим предложат работу по другой специальности – например, погрузчики будут работать сварщиками, но большинство не хочет менять профессию, многие уволятся, предполагал Трудовой. Профсоюз требует от руководства завода гарантии сохранения рабочих мест и зарплаты сотрудников.

Представитель «Фольксваген груп рус» говорил, что менеджмент готов к конструктивному диалогу с сотрудниками и находится с ними в постоянном контакте.

Политика
Новости

Европейский университет вернул образовательную лицензию

Ведомости
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Один из лучших частных вузов России, Европейский университет в Санкт-Петербурге, вернул образовательную лицензию и теоретически может с опозданием начать 2018 - 2019 учебный год. Сегодня об этом заявил ректор университета Николай Вахтин. »В этом году у нас набора, конечно, не было. Но по закону мы имеет право начать учебный год 1 октября или 1 ноября. В принципе, мы можем успеть взять первый курс, гипотетически. Но, правда, все, кто хотел, уже поступили», - передал слова Вахтина «Интерфакс».

Приказ о выдаче лицензии на образовательную деятельность Европейскому университету сегодня опубликовал Рособрнадзор. Основание для выдачи лицензии - два акта документарной проверки вуза от 19 июля и выездной проверки от 1 августа.

Первого августа Европейский университет сообщил, что успешно прошел проверку Рособрнадзора, включая пункты о надлежащем оборудовании помещений, утвержденных образовательных программ и специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 года: Рособрнадзор при проверке нашел нарушения в виде отсутствия аттестации у некоторых преподавателей и недостаточного количества преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология». Одновременно комитет имущественных отношений инициировал выселение университета из здания особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской ул., д. 3, который вуз занимал с момента основания, из-за несоблюдения охранных обязательств. Оспорить отзыв лицензии и расторжение договора аренды особняка университету не удалось.

В 2017 году по иску Рособрнадзора вуз был лишен образовательной лицензии. В защиту вуза высказывались многие влиятельные лица, в том числе нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В октябре 2017 года Вахтин сказал, что намерен измором добиться новой лицензии от Рособрнадзора. «Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа», - подчеркивал Вахтин.

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Экономика
Новости

США решили повысить в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции

Ведомости
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Власти США решили вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции. Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп. «Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции... Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, на сталь - 50%», - уточнил он.

По его словам, турецкая лира стремительно снижается по отношению к «очень сильному доллару». Сейчас отношения с Турцией не очень хорошие, отметил американский лидер.

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Технологии
Новости

Qualcomm добилась снижения рекордного штрафа на Тайване в 8 раз

Ведомости
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Американская Qualcomm урегулировала спор с Тайваньской комиссией по справедливой торговле (TFTC) о рекордном штрафе, добившись его снижения почти в восемь раз - с $773 млн до $89 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Штраф, как отмечает агентство, уже выплачен.

Производитель чипов, сотрудничающий в том числе с Apple, взамен пообещал увеличить инвестиции в экономику Тайваня. По данным агентства, компания в течение следующих пяти лет инвестирует $700 млн и активизирует исследовательскую деятельность на Тайване. В частности, она будет сотрудничать с тайваньской стороной в проектах 5G и откроет на острове новые производственный и инженерный центры. 

Кроме того, тайваньский регулятор будет в этот период также контролировать переговоры Qualcomm с лицензиатами для обеспечения «справедливости». 

TFTC оштрафовала американскую компанию за антимонопольные нарушения в октябре прошлого года. Штраф стал рекордным для страны. Комиссия утверждала, что производитель чипов незаконно ограничил доступ конкурентов к своим технологиям. По мнению комиссии, Qualcomm была монополистом на рынке микросхем CDMA, WCDMA и LTE. Компания нарушала антимонопольное законодательство не менее семи лет, получая за это время с местных компаний лицензионные и прочие платежи, говорилось в решении тайваньского регулятора. Qualcomm обязали каждые полгода направлять в комиссию отчеты о ходе переговоров с пострадавшими сторонами.

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Политика
Новости

Бывшему полковнику СК Максименко предъявили новое обвинение

Ведомости
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Бывшему руководителю управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковнику Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение. Следствие считает, что Максименко получил $1 млн взятки совместно с коллегами - бывшим замруководителя столичного главка СКР Денисом Никандровым, экс-начальником московского управления СКР Александром Дрымановым и бывшим главой управления СК Москвы по ЦАО Алексеем Крамаренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Игоря Потапова.

Дрыманов заключил сделку со следствием, его материалы выделили в отдельные производства.

В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко за взяточничество к 13 годам колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 165 млн руб. и лишил звания. Суд запретил бывшему полковнику на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах. В конце июля Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор Максименко.

Максименко, его экс-заместителю Александру Ламонову и Никандрову вменялось получение 500 000 евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) - подельника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). По информации следствия, взятка была получена от бизнесменов Олега Шейхаметова и Бадри Шенгелии. Кочуйков в декабре 2015 г. был задержан после перестрелки у московского ресторана Elements.

Максименко в суде отрицал причастность к инкриминируемым преступлениям.

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Политика
Новости

Прокурор запросил 5,5 года колонии для замначальника СК Москвы Никандрова

Ведомости
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Гособвинение попросило приговорить бывшего первого заместителя начальника московского главка СКР Дениса Никандрова к 5,5 г. колонии строгого режима, сообщает ТАСС из Мосгорсуда. Дело рассматривается в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну.

Прокурор также потребовал взыскать с Никандрова штраф в размере 65 млн руб. и лишить его звания генерал-майор юстиции. Приговор будет оглашен 16 августа.

Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он быль задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым.

По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Приговоры Ламонову и Максименко уже вынесены: первый получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн руб., второй приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн руб.

В июле в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.

Экономика
Новости

Эрдоган призвал турок перевести накопления в лиры из долларов и золота

Ведомости
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Курс турецкой лиры, обновивший в пятницу исторический минимум, вновь опустился на 12% к уровню 6,2 лиры за доллар после очередных заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган в обращении к народу призвал турок переводить свои активы в лиры. «Вынимайте свои доллары, евро и золото из-под подушек. Конвертируйте их в лиры. Покажите свою стойкость как страны и нации всему миру, - заявил президент Турции в городе Байбурт на северо-востоке страны. - Мы подвергаемся экономическим атакам, и мы должны защитить Турцию». Он также призвал всемерно увеличивать экспорт.

Ранее в пятницу Эрдоган призвал народ «игнорировать кампании, направленные против Турции». «Помните, у них есть доллары, а у нас есть народ и бог», - добавил президент Турции.

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Политика
Новости

Следствие выявило несоответствие стоимости имущества Шестуна его доходам

Ведомости
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Следствие выявило несоответствие стоимости имущества главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, его доходам. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). «В рамках расследования следствие устанавливает источники обогащения обвиняемого», - уточняется в сообщении.

Шестун, занимая должность главы Серпуховского района, в период с 2012 по 2017 г. совместно с супругой задекларировал не более 11,4 млн руб. дохода. В 2014 г. совместно со своей матерью 1936 года рождения он купил дом и земельный участок в поселке Большевик Серпуховского района. Стоимость имущества оценивается в 36 млн руб., уточняет СКР.

Шестун совместно с близкими родственниками владеет парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства. «Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица органа местного самоуправления», - считают в СКР.

Во вторник, 7 августа, Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Шестуна. Обеспечительные меры были приняты в отношении половины дома и земельного участка, автомобиля Mercedes, банковского счета и зарплатной карты. 8 августа суд продлил срок содержания Шестуна под стражей до 13 ноября.

Шестуна задержали 13 июня. В его доме и администрации Серпуховского района были проведены обыски. Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы.

Чиновник не признает вину. По его мнению, уголовное преследование связано с предстоящими выборами и его желанием переизбираться на пост главы района. Ранее в суде он утверждал, что проданные участки используются по назначению: на них возводятся три больших торговых центра и другие объекты.

Министры и заместители под следствием

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Политика
Новости

Путин обсудил с Совбезом новые санкции США

Ведомости
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Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России возможные новые санкции США, сообщается на сайте Кремля.

«Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений, – отмечается в сообщении. – Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права».

В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников.

Госдепартамент США в среду анонсировал новые санкции против России из-за «дела Скрипалей». Они могут заключаться в ограничении финансовых расчетов и экспорта американских товаров, понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в США. Кроме того, ранее американские сенаторы подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроектом предусмотрены ограничения для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских ОФЗ, а также новые санкции против российской банковской системы: семи российским банкам, в том числе Сбербанку, ВТБ, Промсвязьбанку и госкорпорации Внешэкономбанк, могут быть ограничены расчеты в долларах.

В пятницу премьер Дмитрий Медведев говорил, что на ужесточение санкций «необходимо будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами». Что имелось в виду под «иными методами», он не уточнил. Российское Министерство иностранных дел также пообещало зеркальный ответ в случае введения санкций.

До этого, в четверг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле на данный момент считают преждевременным говорить об ответе России на новые санкции.

Политика
Новости

На территории Центра им. Хруничева создадут новый Звездный городок

Ведомости
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Роскосмос собирается создать на московской территории Центра имени М. В. Хруничева новый Звездный городок. Об этом журналистам рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По словам Рогозина, ранее обсуждалась возможность продажи центром московской территории предприятия для погашения долгов. Однако президент России Владимир Путин не поддержал эту идею. В четверг, 9 августа, Рогозин встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. По его словам, они договорились обсудить в сентябре «вопрос о сохранении территории Московского ракетного завода». «Мы хотим здесь сделать новый Звездный городок, перенести сюда инженерные коллективы наших производств в Москве <...> это порядка 35 000 человек», - пояснил Рогозин.

Гендиректор рассказал, что предприятие избежит банкротства. Долги центра погасит государство, сказал Рогозин. По его словам, сейчас состояние многих зданий предприятия «довольно-таки плачевное», их необходимо модернизировать. Роскосмос уже обратится к Минстрою с просьбой выделить архитекторов для разработки архитектурного проекта застройки территории новыми современными зданиями. Проект будет подготовлен совместно с правительством Москвы, а затем представлен президенту, рассказал Рогозин.

Центр Хруничева убыточен с 2007 г. О серьезных финансовых проблемах предприятие впервые объявило в конце 2013 г. Бывший руководитель Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Игорь Комаров в 2014 г. заявлял, что на оздоровление предприятия может потребоваться более 30 млрд руб. По его словам, рассматривался вариант выделения на финансовое оздоровление центра около 10 млрд руб. из федерального бюджета в 2014 г., в 2015 г. - более 3,5 млрд руб., при условии, что Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит кредит, а процентная ставка будет субсидирована.

Позже ОРКК сообщала, что большую часть московской территории центра к 2018 г. продадут госбанкам. Площадь предприятия уменьшится на 64%, благодаря чему сократятся затраты и появится возможность реинвестировать в производство. В апреле этого года Рогозин заявлял, что часть земель Центра Хруничева может быть застроена жильем. Он обещал, что столичные власти подберут девелоперов для застройки земель предприятия в районе Филевского парка.

Невеселые старты

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Бизнес
Новости

Россия ограничила поставки фруктов из Сербии и Македонии

Ведомости
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Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки в Россию фруктов из Сербии и Македонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении уточняется, что запрет на ввоз вводится в отношении персиков и абрикосов, которые, как выяснила служба, заражены бурой монилиозной гнилью.

Пресс-служба отмечает, что с 13 июля из Сербии в Россию поступило 27 зараженных партий косточковых, к которым относятся персики и абрикосы. При этом все партии сопровождались фитосанитарными сертификатами от карантинной службы Сербии. Документы подтверждали безопасность продукции. Из Македонии Россельхознадзор зафиксировал три зараженные партии фруктов. Они также сопровождались фитосанитарными сертификатами.

По словам директора управления по защите растений Минсельхоза Сербии Небойшея Милосавлевича, чьи слова приводятся в сообщении, заражение фруктов могло произойти из-за погодных условий в местах производства косточковых культур. Милосавлевич подчеркнул, что сербские власти введут максимально жесткие меры по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции.

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) - карантинное заболевание плодовых культур, поражающее наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. Быстрому распространению спор гриба способствуют умеренные температуры воздуха и повышенная влажность. Один плод, зараженный этим заболеванием, способен заразить все деревья в окрестных садах.

Какие продукты запрещено ввозить в Россию

Авто
Новости

Власти Москвы предложили фиксировать тарифы такси на время крупных мероприятий

Ведомости
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Власти Москвы предлагают обсудить возможность ввода фиксированных тарифов на услуги такси во время проведения крупных международных мероприятий, сообщил первый замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на международном евразийском форуме «Такси». Его слова передал ТАСС.

«Для такси-сообщества и таксомоторного бизнеса это регулирование назрело, – сказал Пронин. – Другие органы считают, что этого делать не нужно. Мне кажется, стоит думать о том, чтобы в будущем на моменты проведения подобного рода игр или больших массовых мероприятий вводить какие-либо ограничения в тарифной политике, либо их фиксирование, либо их какое-то утверждение».

Пронин отметил, что к такому выводу московские власти пришли по итогам чемпионата мира по футболу. Замруководителя транспортного департамента напомнил, что во время мундиаля в Москве были случаи завышения тарифов такси. «Были элементы обмана, мы на такие случаи молниеносно реагируем, осуществляем проверки», – указал Пронин.

По данным Пронина, за время чемпионата услугами аккредитованных такси в Москве воспользовались свыше 300 000 человек. Всего аккредитацию получили 33 компании, содержащие парк из 5000 автомобилей не старше трех лет, в желтой цветовой гамме и без штрафов.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

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