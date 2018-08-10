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Рабочие калужского «Фольксвагена» прекратили итальянскую забастовку

Сотрудники логистики сборочного производства ООО «Фольксваген груп рус» в Калуге прекратили итальянскую забастовку после переговоров с руководством завода, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на активиста профсоюза «МПРА-Калуга» Дмитрия Трудового.

Как сообщила официальная группа «МПРА-Калуга» во «В контакте», накануне на переговорах руководства профсоюза с директором по персоналу Дитером Нойхойзером было достигнуто соглашение о консультациях с профсоюзами по вопросам вывода рабочих мест на аутсорсинг и о дополнительных гарантиях работникам. Руководство завода будет информировать профсоюзы и согласовывать с ними вопросы изменения структуры предприятия и вывода рабочих мест на аутсорсинг.

«При отказе работодателя учесть мнение профсоюзов автоматически возникнет коллективно-трудовой спор, который дает работникам и профсоюзу законное право на организацию полноценной забастовки», - подчеркивается в сообщении.

С понедельника, 6 августа, сотрудники логистики сборочного производства начали итальянскую забастовку. Они снизили скорость погрузчиков с 10 до 5 км/ч, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. Так рабочие протестовали против планируемого вывода их рабочих мест на аутсорсинг.

Дмитрий Трудовой говорил «Ведомостям», что истоки конфликта в том, что «Фольксваген груп рус» старается обогнать основного конкурента – «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге – по эффективности: петербургский завод «Хендэ» тратит на 10 ч рабочего времени меньше на сборку одного автомобиля, чем калужский «Фольксваген». Аутсорсинг, по его оценке, самый быстрый способ повысить производительность труда: сотрудников в штате станет меньше, а выработка увеличится.

Как рассказал активист, менеджмент завода уже передал внешним организациям до 20 рабочих мест, всего на аутсорсинг планируется вывести до 200 рабочих мест. При переходе в сторонние кадровые компании многим предложат работу по другой специальности – например, погрузчики будут работать сварщиками, но большинство не хочет менять профессию, многие уволятся, предполагал Трудовой. Профсоюз требует от руководства завода гарантии сохранения рабочих мест и зарплаты сотрудников.

Представитель «Фольксваген груп рус» говорил, что менеджмент готов к конструктивному диалогу с сотрудниками и находится с ними в постоянном контакте.