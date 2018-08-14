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В Чувашии закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Японская компания Fujikura решила закрыть в Чувашии производство кабелей для Volkswagen. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития республики. Предприятие будет ликвидировано в ближайшие месяцы.

Такое решение принято из-за экономической нерентабельности производства в связи со скачками курса евро к рублю, а также из-за снижения покупательной способности на автомобильном рынке. Руководство компании уведомило сотрудников о закрытии предприятия. «Проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест», – уточняется в сообщении.

Fujikura выплатит сотрудникам обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных заработков. Также каждый работник предприятия в последний рабочий день получит выплату по специальной программе вознаграждения.

Fujikura ввела в эксплуатацию предприятие в октябре 2015 г. Выпуск кабелей осуществлялся на арендованных у Чебоксарского электроаппаратного завода площадях.