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Daimler объявил о смене председателя правления в следующем году

Новым председателем правления немецкого автоконцерна Daimler AG в 2019 г. будет назначен ответственный за научные исследования и опытно-конструкторские разработки в Mercedes-Benz Cars 49-летний Ола Каллениус. В свою очередь кандидатура нынешнего предправления Дитера Цетше будет предложена на пост председателя наблюдательного совета концерна в 2021 г., после того как Манфред Бишофф уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении Daimler.

С Каллениусом будет подписан контракт на ближайшие пять лет. Он также возглавит Mercedes-Benz Cars. Каллениус вошел в состав правления Daimler в январе 2015 г.Отдел разработок в Mercedes-Benz Cars он возглавил в январе 2017 г.

«Работая на различных должностях в Daimler, Ола Каллениус заработал не только мое уважение, но и признание коллег в самых различных сферах. В то же время он вносит ценный вклад в международное развитие концерна. Поэтому я искренне приветствую перспективное кадровое решение наблюдательного совета», — приводятся в сообщении слова Цетше.

Цетше в январе 2006 г. возглавил немецкий автоконцерн. В 2016 г. наблюдательный совет компании продлил срок действия его контракта до конца декабря 2019 г.

Daimler является одним из крупнейших мировых автопроизводителей. Немецкая компания владеет 15% акций российского «Камаза». Daimler была основана еще в 1883 г. В 1926 г. компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 г. после слияния с американской корпорацией Chrysler была образована Daimler Chrysler AG. В 2007 г. автоконцерну вернули прежнее название — Daimler.

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