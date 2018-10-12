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Власти могут увеличить утилизационный сбор на автомобили на 30%

На встрече с представителями автоконцернов в Сочи 29 сентября вице-премьер Дмитрий Козак предложил отраслевой рабочей группе рассмотреть возможность увеличения финансирования национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, на финансирование проекта будет направлена часть средств утилизационного сбора. По словам источника издания в правительстве, соответствующее предложение уже направлено в Минпромторг и рассматривается как «поддержка локализации производства машин в России». Аппарат вице-премьера предложил Минпромторгу рассмотреть увеличение утилизационного сбора на 30% «в пределах экономической целесообразности ввоза в Россию импортных автомобилей».

Помимо этого рассматривается возможность передачи действующие механизмы субсидирования (льготные кредиты и лизинг, программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») на уровень регионов с софинансированием из федерального бюджета, рассказал один из источников. По информации газеты, новая схема субсидирования может быть распространена и на другие отрасли.

По мнению источников в отрасли, передача господдержки в регионы вызовет дисбаланс конкуренции из-за различий в условиях для лоббизма концернов. Производителям с мощностями в разных регионах будет сложно учесть все расходы, появится риск их «задвоения» при субсидировании.

Утилизационный сбор с 2014 г. перечисляют все концерны, однако российским предприятиям егонеофициально компенсируют через промышленные субсидии из бюджета. Таким образом сбор выполняет роль протекционистского барьера против импорта.