Opel обяжут отозвать 100 000 автомобилей из-за дизельгейта
Министерство транспорта Германии заявило о необходимости отозвать с рынка около 100 000 автомобилей Opel из-за дизельгейта. Речь идет об отзыве машин с дизельным двигателем, так как на них могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов, передает Reuters.
Под отзыв подпадают такие модели, как Cascada, Insignia и Zafira, по всей Европе.
Ранее представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен подтвердил «Интерфаксу», что на заводах Opel в Германии прошли обыски.
Автоконцерн Volkswagen в сентябре 2015 г. признался в фальсификации показателей выбросов у 11 млн дизельных автомобилей. Скандал получил название «дизельгейт». В июле 2017 г. Reuters сообщило, что немецких автопроизводителей подозревают в картельном сговоре из-за дизельгейта. Антимонопольный орган Германии ранее проводил проверки в отношении Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen.