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Группа Volkswagen увеличила годовые продажи до 10,8 млн автомобилей

Автомобилестроительная группа Volkswagen увеличила мировые продажи в 2018 г. на 0,9%, до 10,83 млн автомобилей, сообщила компания. Это новый рекорд для группы. Пять брендов группы установили новые исторические максимумы продаж: Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche и Lamborghini.

В декабре мировые поставки автомобилей группы сократились на 8,4%, до 916 200 автомобилей. В Китае падение составило 12,5%, в Северной Америке — 7,7%, в Западной Европе — 7,3%. На поставках сказалось введение в ЕС новой методики сертификации расхода топлива WLTP и экономическая неопределенность на крупнейших мировых рынках - США и Китае, пояснила компания. По итогам 2018 г. группа Volkswagen увеличила продажи в Китае на 0,5%, до 4,18 млн машин, в Северной Америке снизила на 2%, до 956 700 машин, в Западной Европе продажи остались на том же уровне — 3,58 млн.

В Центральной и Восточной Европе поставки группы повысились на 7,1%, до 797 200 шт. «Такое повышение во многом было связано с сильными результатами в России, где поставки группы компаний увеличились на 19,8% [229 800 шт.]», говорится в сообщении. В Южной Америке концерн показал рост продаж на 13,1%, до 590 000 автомобилей.

Продажи бренда легковых автомобилей Volkswagen (WV Passenger Cars) выросли за год на 0,2%, до 6,25 млн автомобилей. Audi сократила продажи на 3,5%, до 1,8 млн машин. Skoda увеличила на 4,4%, до 1,25 млн машин, Seat – на 10,5%, до 517 600 шт, Porsche — на 4%, до 256 300 шт., грузовики Volkswagen (VW Commercial Vehicles), на 0,4%, 499 700 шт. Продажи грузовиков марки MAN выросли на 19,6% (136 500 шт.), Scania — на 6,3% (96 500 шт.)

Lamborghini продала 5750 автомобилей, показав рост на 51%. Первый кроссовер марки Urus, продажи которого начались в июле, увеличил показатель марки на 1761 машину. Выросли также продажи Aventador (на 3%, до 1209 шт.) и Huracan, (на 5%, до 2780 шт.), отчиталась компания.