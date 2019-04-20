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Представитель ГИБДД рассказал, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует более чем вдвое увеличить число вопросов, на которые нужно будет ответить в теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом «Российской газете» рассказал замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николай Гиляков.

Сейчас в теоретической части экзамена на права в общей сложности содержится 800 задач, которые разделены на 40 билетов по 20 задач в каждом. ГИБДД хочет увеличить число вопросов в каждом билете до 50, рассказал Гиляков. Следовательно, увеличится и общее число задач. При этом они будут более четко разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств.

По словам Гилякова, Госавтоинспекция стремится сделать вопросы такими, чтобы кандидат в водители задумывался над предложенными ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на своих знаниях, а не на зазубренных наизусть билетах.

Изменения могут быть введены до конца этого года. Сейчас ГИБДД изучает международный опыт приема экзаменов на право управления в таких странах, как Германия, Норвегия и Великобритания.