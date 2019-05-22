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Ford отозвал в России почти 15 000 автомобилей из-за проблем с подвеской

Компания Ford отозвала в России 14 576 автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с августа 2012 по апрель 2018 г.

Частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах могут «увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес», объясняется в сообщении. Это, в свою очередь, может стать причиной образования трещин на этих деталях.

В Росстандарте подчеркнули, что трещины увеличивают риск аварий во время движения.

Ford уточнил, что отозванные автомобили необходимо доставить в ближайший дилерский центр, на них заменят рычаги регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.