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Новосибирские инженеры переделают спорткар Marussia в электромобиль

Инженеры Новосибирского государственного технического университета планируют совместно с конструкторским бюро «Спектр» разработать электромобиль на основе отечественного спорткара Marussia, сообщается на сайте вуза. Реализация проекта займет около полутора лет.

Как отмечается в сообщении, в ходе работ двигатель внутреннего сгорания заменят на мощный энергоэффективный электродвигатель, будут установлены литий-ионные батареи, а также синтезирована система управления.

Техническую поддержку при создании нового электромобиля будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием и тюнингом автомобилей, говорится в сообщении. Эта фирма с 2011 по 2014 г. была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Компания Marussia Motors, специализирующаяся на выпуске суперкаров, была основана шоуменом Николаем Фоменко в 2007 г. Были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей. В 2014 г. компания прекратила свое существование в связи с нехваткой денег, так не выпустив ни одного серийного автомобиля.

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