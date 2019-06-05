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Jaguar меняет главного дизайнера

Директор по дизайну британского автопроизводителя Jaguar (принадлежит индийской Tata Motors) Ян Каллум покинет пост с 1 июля, сообщила компания. Его место займет Джулиан Томсон, сейчас директор по креативному дизайну Jaguar, отвечающий за перспективные проекты и развитие стиля марки.

Каллум, которому сейчас 64 года, проработал Jaguar 20 лет. До этого разрабатывал машины для Ford, Volvo, Nissan и Aston Martin. Под его руководством британская марка совершила очередную революцию в дизайне кузова, перейдя от традиционного для роскошных автомобилей стиля с плавными гладкими линиями и круглыми двойными фарами, к более современному - с острыми гранями и рубленными формами. Кульминацией его работы стал электрический кроссовер I-Pace, отмечает Automotive News.

Томсон (57 лет) пришел в компанию в 2000 г. Он начинал карьеру в британском подразделении Ford, руководил дизайном Lotus, затем работал в Volkswagen Group.

Каллум уходит, чтобы заняться другими проектами в дизайне, сообщил он, не уточняя подробностей. Компания заявила, что дизайнер продолжит работу в качестве консультанта.