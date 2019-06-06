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Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. отозвал свое предложение о слиянии с Renault. «Стало ясно, что в нынешних политических условиях во Франции в настоящее время нет предпосылок для успешной реализации такой комбинации», — приводит Bloomberg сообщение Fiat Chrysler.

Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя. В результате совет директоров Renault по итогам многочасового заседание так и не смог принять решение об объединении. В заявлении Renault говорится, что компания «не может принять решение из-за просьбы представителей французского государства отложить голосование».

Французское правительство настаивало на том, что сделка должна вписываться в многолетний альянс Renault с Nissan, приводит подробности The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Однако два представителя Nissan в совете директоров Renault воздержались при голосовании по вопросу о слиянии. Это, по словам собеседников, вызвало у французских чиновников сомнения в приверженности Nissan сохранению альянса в случае слияния с Fiat Chrysler.

Fiat Chrysler направил в совет директоров Renault предложение о слиянии 26 мая. По условиям сделки, объединенный бизнес должен был принадлежать в равных долях Fiat Chrysler и акционерам Renault. На момент предложения о слиянии капитализация Fiat Chrysler составляла 19,2 млрд евро, у Renault – 16,6 млрд евро. С этим связано предложение Fiat Chrysler Automobiles до сделки выплатить своим акционерам 2,5 млрд евро в виде дивидендов, отмечалось в сообщении компании.