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«Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом»

«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Мы планируем уменьшить свою долю в СП с 33% до 25%, продав часть своего пакета французам. После этого планируется допэмиссия», – передает слова Чемезова агентство «Прайм». Средства от продажи пакета, по его словам, составят более 10 млрд руб., «Ростех» вложит их в развитие «АвтоВАЗа».

«Французские партнеры тоже внесут средства – примерно в соотношении один к трём. То есть на один рубль российских инвестиций придётся три рубля французских», – заявил Чемезов.

СП «Ростеха» и Renault было создано в 2012 г. для получения мажоритарной доли в крупнейшем российском производителе автомобилей «АвтоВАЗе». Renault и «Ростех» участвовали в допэмиссиях автопроизводителя, в том числе конвертируя долги в акции «АвтоВАЗа». В 2018 г. СП объявило о принудительном выкупе долей миноритариев «АвтоВАЗа», так как владело уже более 95% акций предприятия. Консолидация 100% акций «АвтоВАЗа» завершилась в конце 2018 г.

Сейчас СП зарегистрировано в Голландии. По словам Чемезова, оно будет переведено в российскую юрисдикцию до конца года.