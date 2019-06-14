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В России на автодорогах могут увеличить скоростной лимит

Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора разрабатывает стандарт, который позволит устанавливать на некоторых дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, сообщает «Коммерсантъ».

Увеличить скоростной лимит сегодня можно только на пяти участках трассы М4 («Дон») и на двух М11 (Москва – Санкт-Петербург), отмечает газета. На участке в течение года не должно быть очагов ДТП и глубокой колеи (не более 15 мм). Кроме того, на дороге должны применяться знаки переменной информации, чтобы ее владелец мог на время ухудшения погодных условий снизить лимит скорости.

Действующие правила дорожного движения предусматривают, что скорость на автомагистрали ограничена 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 т – 90 км/ч.

Новый стандарт также вводит требования к зонам для остановки. Если ширина обочины меньше 1,5 м, должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Еще разрабатываемый ГОСТ рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м для выравнивания скоростей движения транспорта.