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CNBC узнал о разработке Tesla собственных аккумуляторов

Сотрудники Tesla тайно проводят исследования в области разработки аккумуляторов в Калифорнии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пятерых бывших и действующих сотрудников компании.

Исследовательская группа сейчас занимается разработкой и созданием прототипов литий-ионных аккумуляторов и оборудования, которое позволит производить эти аккумуляторы в больших объемах. В прошлом месяце Tesla опубликовала вакансии инженеров, занимающихся разработкой аккумуляторов, отмечает телеканал.

Согласно исследованию IHS Markit, аккумулятор – это самый дорогой элемент в электромобиле. Собственное производство позволит Tesla уменьшить стоимость машин. На ежегодном собрании акционеров основатель компании Илон Маск говорил, что Tesla раньше не хватало аккумуляторов, и это ограничивало производство и продажи электромобилей.

Сейчас аккумуляторы для автомобилей Tesla производятся на заводе Gigafactory в Неваде, которым компания владеет совместно с Panasonic. Они заключили партнерское соглашение в 2014 г.

В январе Panasonic заключила соглашение с Toyota о совместном производстве автомобильных аккумуляторов. В апреле компания объявила, что замораживает инвестиции в Gigafactory. Маск обвинил Panasonic в замедлении темпов производства Model 3, поскольку предприятие работает не в полную мощность.