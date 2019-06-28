Российское подразделение группы PSA меняет руководителя
Старшим вице-президентом группы PSA в регионе Евразия (в него входят Россия, Украина и страны СНГ) назначен Пол Уиллкокс, сообщила компания. Он вступит в должность 1 июля и сменит Яника Безара, который покинет группу.
Безар занял должность исполнительного вице-президента группы PSA в регионе Евразия ровно год назад. Он подчинялся напрямую президенту группы Карлосу Таваресу. Уилкокс будет подчиняться гендиректору Opel/Vauxhall (входит в группу PSA) Махаэлю Лошеллеру. Новый руководитель будет отвечать за рост Groupe PSA в регионе Евразия с акцентом на развитие Opel в России, уточнила компания.
Уиллкокс родился в 1963 г. в Англии. Начал карьеру в британском подразделении Peugeot 1987 г., в 1992 г перешел в «Nissan Великобритания» (Nissan GB). С 2014 г. возглавлял управляющий комитет Nissan Europe (руководил операционной деятельностью региона, в который в том числе входила России). В марте 2018 г. Nissan Motor объявила, что Уиллкокс решил покинуть компанию по личным причинам.
Безар работал в Peugeot-Citroen c 1985 г. Его последней должностью перед назначением в Россию был пост исполнительного вице-президента по глобальным закупкам и качеству поставщиков PSA.