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Российское подразделение группы PSA меняет руководителя

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Старшим вице-президентом группы PSA в регионе Евразия (в него входят Россия, Украина и страны СНГ) назначен Пол Уиллкокс, сообщила компания. Он вступит в должность 1 июля и сменит Яника Безара, который покинет группу.

Безар занял должность исполнительного вице-президента группы PSA в регионе Евразия ровно год назад. Он подчинялся напрямую президенту группы Карлосу Таваресу. Уилкокс будет подчиняться гендиректору Opel/Vauxhall (входит в группу PSA) Махаэлю Лошеллеру. Новый руководитель будет отвечать за рост Groupe PSA в регионе Евразия с акцентом на развитие Opel в России, уточнила компания.

Уиллкокс родился в 1963 г. в Англии. Начал карьеру в британском подразделении Peugeot 1987 г., в 1992 г перешел в «Nissan Великобритания» (Nissan GB). С 2014 г. возглавлял управляющий комитет Nissan Europe (руководил операционной деятельностью региона, в который в том числе входила России). В марте 2018 г. Nissan Motor объявила, что Уиллкокс решил покинуть компанию по личным причинам.

Безар работал в Peugeot-Citroen c 1985 г. Его последней должностью перед назначением в Россию был пост исполнительного вице-президента по глобальным закупкам и качеству поставщиков PSA.

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Орешкин объяснил свои претензии к Центробанку

Ведомости
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Министр экономического развития России Максим Орешкин объяснил в интервью РБК, почему так остро отреагировал на доклад Центробанка, в котором говорится о потребительском кредитовании как единственном драйвере роста экономики в I квартале.

По словам министра, люди, получающие необеспеченные потребительские кредиты, направляют их на рефинансирование долгов и покупку импортных товаров, что замедляет рост ВВП. При этом доля доходов, которую россияне тратят на обслуживание кредитов, уже превышает 40%, добавил Орешкин.

В пятницу, 28 июня, ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорится, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой».

Потребительские кредиты вытесняют другие виды кредитования, структура кредитного предложения перекашивается, пояснил Орешкин в интервью РБК. Главная задача ЦБ, по его словам, – обеспечивать ценовую стабильность, а для этого нужно поддерживать определенный уровень совокупного спроса в экономике. «Формирование совокупного спроса серьезно зависит от кредитования. <...> Если один вид кредитования сильно вырастает, Центральному банку, чтобы поддерживать совокупный уровень спроса, нужно процентные ставки повышать, что ЦБ и сделал в конце прошлого года", – сказал министр.

Чтобы пояснить, как это работает, Орешкин привел пример с ипотекой: в конце прошлого года ЦБ повысил ключевую ставку, в результате ипотечные ставки выросли, а выдача ипотеки упала. «Только процентные ставки [ЦБ] не действуют на потребительское кредитование», – добавил министр.

Центробанк должен применить инструменты регулирования кредитного предложения, в первую очередь – ограничить те кредиты, которые приносят наибольшие социальные проблемы, считает Орешкин. «Я уже целый год пытался им [ЦБ] объяснить, что отсутствие ограничений по платежу к доходу ведет к тому, что реально надувается пузырь», – заявил министр.

Орешкин пояснил, что имеет в виду ограничения по уровню платежа, который делает заемщик, относительно уровня его дохода. По мнению министра, если бы ЦБ принял эту меру год назад, то сейчас бы проблемы с пузырем не было.

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Бизнес
Новости

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Ведомости
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Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора. Таким образом, ЦБ подтвердил добросовестность действий предпринимателя при ведении бизнеса.

В мае Центробанк уведомил о неудовлетворительной деловой репутации Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд (82-е место в топ-200). Соответствующее предписание было вынесено бизнесмену как лицу, имеющему право косвенно распоряжаться более чем 10% долей в микрофинансовых компаниях «СМСфинанс» и «4финанс».

Бойко является основателем и председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial, созданной в 1996 г. Группа владеет активами в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования в более чем 30 странах мира. Среди непрофильных активов Бойко – «Рив Гош» и Ritzio International. Кроме того, бизнесмен основал фонд поддержки паралимпийского спорта «Параспорт».

В разные годы Бойко также входил в совет директоров ОРТ и наблюдательный совет Сбербанка, был владельцем банка «Национальный кредит».

Финансы
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Альфа-банк открыл кредитную линию «Рольфу» почти на 5 млрд рублей

Ведомости
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Альфа-банк открыл «Рольфу» кредитную линию на 4,9 млрд руб., что составляет 10,25% стоимости имущества эмитента, говорится в материалах автодилера на портале раскрытия информации. Срок действия кредитной линии установлен до 31 декабря 2020 г., уточняется в сообщении. Стоимость активов автодилера по итогам I квартала этого года составила 47,8 млрд руб.

«Рольф» является крупнейшим в России автодилером. В четверг, 27 июня, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова. Следствие подозревает его в выводе 4 млрд руб. компании на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). Фигурантами дела являются еще три человека, в том числе директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро, задержанный 28 июня. В рамках уголовного дела обыски прошли в некоторых офисах дилера в Москве и Петербурге.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее рассказала, что под видом покупки акций «Рольф эстейт» на 4 млрд руб. злоумышленники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел лимитед». Деньги были переведены на счет кипрской компании, а потом поступили на счета подконтрольных Петрову офшорных компаний.

Хроника преследований российских бизнесменов

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Прокуратура потребовала завести дело на полицейских из-за отравителя в Москве

Ведомости
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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за халатности полицейских столичного отдела МВД по Басманному району в связи с расследованием дела «московского отравителя», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой. По ее мнению, речь идет о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений. Нефедова отметила, что нападения на граждан были схожими, с одним и тем же отравляющим веществом. «Ненадлежащее исполнение обязанностей... позволило теперь уже арестованному мужчине продолжить совершать преступления», – добавила она.

Как отметила Нефедова, прокурор Центрального административного округа Москвы уже вынес постановление о направлении материалов проверки в Следственный комитет России для решения вопроса об уголовном преследовании полицейских, допустивших халатность. В прокуратуре считают, что информация об «отравителе» у полиции появилась еще 8 июня, после проверки нескольких заявлений о хищений имущества. Установить приметы нападавшего следствию удалось после отработки информации из медицинского учреждения об отравлении мужчины и девушки.

Подозреваемого задержали и доставили в ОМВД по Басманному району. Полицейские обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена, рассказала Нефедова. Несмотря на причастность подозреваемого к нападениям, полицейские отпустили его домой. После этого он совершил еще несколько тяжких преступлений, пояснила она.

Таганский суд Москвы 26 июня арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, подозреваемого в кражах у отравленных граждан в районе Хохловской площади в Москве. Против мужчины возбуждено несколько уголовных дел – о краже, грабеже и разбое (ст. 158, 161, 162 УК). По информации МВД, подозреваемый перед грабежом предположительно подсыпал потерпевшим сильнодействующие вещества – феназепам, клозапин и трамадол.

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Финансы
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Deutsche Bank решил провести масштабные сокращения персонала

Ведомости
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Deutsche Bank задумался о масштабных сокращениях штата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, сейчас в крупнейшей кредитной организации обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. Это решение может быть связано попыткой Deutsche Bank снизить ожидаемые потери от санкций США, говорит другой источник издания, близкий к банку.

На конец марта в Deutsche Bank было 91 463 сотрудника, пишет газета. Таким образом, предполагаемые сокращения могут затронуть 16–22% персонала.

В июне газета The New York Times написала со ссылкой на семь источников, что власти США проверяют Deutsche Bank на предмет нарушения закона об отмывании денежных средств и совершения других финансовых преступлений. В частности, прокуроры затребовали у банка внутренние отчеты, заподозрив банк в подозрительных действиях и сделках. В некоторых из них участвовал старший советник Белого дома, зять президента США Джаред Кушнер.

Также в начале 2019 г. Deutsche Bank оказался втянут в скандалы, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. В последние месяцы он вел переговоры о слиянии с немецким Commerzbank, но они завершились неудачно в апреле. Кроме того, кредитная организация заявила, что создаст банк «плохих активов», которых у нее накопилось на 50 млрд евро.

Финансы
Новости

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Ведомости
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Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Накануне Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank. Сбербанк рассчитывает продать турецкую «дочку» до конца II квартала текущего года.

В прошлом году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. В апреле стороны заключили соглашение, по которому 99,85% акций Denizbank оценены в 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу на 28 июня).

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. у бельгийской группы Dexia. Головной офис кредитной организации находится в Турции, банк является пятым по величине в стране. Его сеть включает более 750 офисов, около 700 из которых расположены в Турции, остальные – в других странах (в Австрии, Германии, Бахрейне, России и на Кипре).

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» подтвердил готовность купить 100 новых SSJ100

Ведомости
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«Аэрофлот» не отказывается от покупки новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готов подписать твердый контракт в этом году, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. «Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 МС-21», – приводит его слова «Интерфакс».

Сейчас в парке «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ100 (до катастрофы в «Шереметьево» их было 50). В сентябре прошлого года перевозчик подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку еще 100 лайнеров этого типа.

Кроме того, авиакомпания является заказчиком 50 самолетов МС-21 (сейчас лайнер проходит испытания, серийное производство должно начаться в 2021 г.). В июне гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что корпорация рассчитывает до конца этого года подписать с «Аэрофлотом» контракт еще на 35 машин.

В начале мая SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево». После взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, но при посадке самолет ударился о полосу и загорелся. Погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Бизнес
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Оператор «Дружбы» обвинил «Транснефть» в помехах общему контролю за качеством нефти

Ведомости
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Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – компания «Гомельтранснефть Дружба» обвинила «Транснефть» в том, что та препятствует созданию совместной системы контроля за качеством нефти. Об этом рассказал в интервью «БелТА» гендиректор белорусского предприятия Олег Борисенко.

Борисенко сообщил, что белорусский оператор обращался в «Транснефть» с предложениями о согласовании строительства на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти, но встретил «категорические возражения». «Пункт приема нефти в Унече, показаниями которого мы должны руководствоваться, находится на расстоянии 106 км от нашей границы. Представьте, что может произойти на протяжении этого участка магистрали с нефтью, пока она дойдет до белорусской территории», – посетовал он. Также не встретили одобрения белорусские инициативы о совместном контроле за качеством нефти на границе с Польшей.

«В критической ситуации «Транснефть» не информировала партнеров о пропуске партий некачественной нефти, а теперь, в нарушение договора и инструкций, препятствует получению доступа к арбитражным пробам нефти», – заявил Борисенко.

«Транснефть» пока не прокомментировала эти обвинения.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Польша и другие страны ЕС прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб от инцидента составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.

По словам Борисенко, белорусская сторона также предложила России два варианта компенсаций за загрязненную нефть, которая поступила в страну по нефтепроводу «Дружба». Первый вариант: прокачка до конца года заявленных ранее «Транснефтью» объемов транспортировки нефти на 2019 г. – 59,75 млн т. Второй предполагает компенсацию путем увеличения тарифов на транспортировку нефти. Непредвиденные ситуации прописаны в действующей методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти, пояснил он. В этом году такие обстоятельства возникли, отметил Борисенко. Чтобы компенсировать потери Белоруссии, необходимо повысить тариф на 21,7%, добавил он.

Политика
Новости

Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение

Ведомости
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Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия обратился к президенту России с просьбой возобновить авиасообщение между странами. Открытое письмо опубликовано на сайте организации.

В последние годы связи между Грузией и Россией укреплялись, пишет Цурцумия. По его мнению, есть силы, которым это не нравится, и они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте между странами.

Представитель грузинской диаспоры также выразил опасение, что некоторые политики, чиновники и общественные деятели могут воспринять приостановку авиасообщения как сигнал для преследования выходцев из Грузии.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию.

Бизнес
Новости

«Рольф» прокомментировал дело о выводе денег из компании

Ведомости
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Следственный комитет завершил проверки в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, они продолжают работать в штатном режиме, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. Автодилер добавил, что предоставил следователям все запрашиваемые документы.

Проверки СКР касаются сделки, в ходе которой компания Panabel Limited в феврале 2014 г. продала акции «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф», говорится в сообщении пресс-службы. Через три года после этого «Рольф эстейт» был присоединен к ООО «Рольф».

Следствие полагает, что стоимость акций была умышленно завышена с целью вывода денежных средств из России. Компания утверждает, что сумма сделки была определена на основании рыночной стоимости продаваемых акций. «Сделка была реальной, поэтому мы не понимаем, каким образом можно было совершить подлог документов», – подчеркивается в сообщении пресс-службы. «Рольф» выразил уверенность, что проверка СКР закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала в правовом поле.

«Рольф» – крупнейший российский автодилер. В четверг, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова. Он подозревается в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро, который был задержан в пятницу.

В офисах автодилера в Москве и Санкт-Петербурге в четверг прошли обыски. Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы.

Хроника преследований российских бизнесменов

Политика
Новости

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа на G20

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время переговоров на саммите G20 обсуждали ситуацию в Сирии, Турции, а также вопросы разоружения, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», – перечислил темы разговора Песков.

По его словам, лидеры двух стран договорились продолжить обсуждение международных проблем в более конкретном ключе по линии соответствующих ведомств – российского МИДа и госдепартамента, а также министерств финансов. Путин и Трамп также затронули тему торгово-экономических отношений и договорились проверить, какие факторы мешают сотрудничеству в данном направлении.

Всего беседа президентов длилась около полутора часов. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Трамп поручил сотрудникам своей администрации работать с российскими коллегами по вопросам, которые поднимал Путин. Саму встречу Лавров назвал конструктивной. В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин пригласил Трампа приехать в Россию 9 мая 2020 г. на празднование 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги

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