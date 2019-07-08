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Мантуров назвал приблизительную стоимость седана Aurus Senat

Седан Aurus Senat поступит в коммерческую продажу в августе, его стоимость составит около 18 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Как он отметил в интервью Reuters, уже есть база клиентов из ОАЭ, которые являются акционером проекта.

«Мы надеемся, что наши партнеры начнут именно с себя», – сказал министр. «Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки», – уточнил Мантуров. По его словам, шоурум Aurus откроется в Москве уже в августе.

Финальных цен по-прежнему пока нет, с дилерами их еще не обсуждали, заявил «Ведомостям» источник, знакомый с менеджерами «Ауруса». Представитель Мантурова не стал называть «Ведомостям» ориентировочные цены других моделей марки (лимузин, кроссовер, фургон и проч.).

Сейчас автомобили под брендом Aurus собирают в Москве на производственной площадке разработчика (до 250 штук в год. – «Ведомости»). В конце 2020 г. планируется запустить производство на мощностях «Соллерса» в Елабуге, рассказал Мантуров. Он отметил, что президент Владимир Путин предпочитает передвигаться исключительно на Aurus даже в международных поездках. Недавно эксплуатировать лимузин этой марки начал и премьер Дмитрий Медведев, добавил Мантуров. Сам министр использует Aurus с весны и говорит, что доволен автомобилем.

С 2013 г. Россия потратила на разработку автомобилей проекта «Кортеж», выпускаемых под брендом Aurus, более 12,4 млрд руб. Первый бронированный лимузин Aurus впервые был показан во время инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 г. Учредителем проекта «Кортеж» является государственный институт НАМИ, ему принадлежит 63,5%, автопроизводитель «Соллерс» владеет долей в 0,5%. Оставшуюся 36%-ную долю в феврале приобрел арабский фонд Tawazun. Он планирует потратить около 110 млн евро на создание серийного производства Aurus в Татарстане, а также на локализацию и развитие дистрибуции на международных рынках, в частности в странах Ближнего Востока, напоминает Reuters.

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