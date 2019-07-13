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Daimler повторно снизил прогноз прибыли из-за увеличения расходов

Немецкий Daimler в пятницу в четвертый раз за 13 месяцев снизил прогноз прибыли из-за увеличения расходов на урегулирование проблем с выбросами дизельных автомобилей (рост примерно на 1,6 млрд евро) и на отзывы из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata (примерно на 1 млрд евро).

Производитель автомобилей Mercedes-Benz сообщил, что зафиксирует операционный убыток во II квартале и что результаты 2019 г. будут «значительно ниже», чем в прошлом году. Во II квартале убыток до налоговых и процентных выплат Daimler составил 1,6 млрд евро против прибыли 2,6 млрд евро за аналогичный период прошлого года. В предыдущем прогнозе компании говорилось, что показатели практически не изменятся.

Daimler также объяснила ухудшение показателей более низким, чем прогнозировалось, ростом автомобильных рынков, а также более медленным наращиванием объемов производства, что сказалось на доступности продукции в этом году. Предупреждение о прибыли стало вторым с тех пор, как Ола Каллениус в мае сменил на посту генерального директора компании Дитера Цетше, отмечает Reuters.