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CNBC: Tesla пренебрегает частью тестов ради скорости сборки Model 3

Ведомости
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На заводе Tesla в Калифорнии не проводят некоторые тесты электромобилей, чтобы увеличить скорость сборки Model 3, сообщает CNBC со ссылкой на действующих и бывших сотрудников компании.

По словам собеседника телеканала, на заводе пренебрегают испытаниями для обнаружения утечек воды. Рабочие могут запросить такую проверку, если выявят проблему, но из-за нехватки времени или опыта не делают этого. Кроме того, четыре источника, которые работали на конвейере, рассказали CNBC, что по требованию руководства они используют изоленту для ремонта трещин на пластиковых деталях.

Сотрудники также пожаловались на тяжелые условия работы на заводе: в дневное время там очень жарко, а ночью холодно. В ноябре 2018 г. им пришлось работать, несмотря на распространение дыма от лесных пожаров в Калифорнии.

Представитель Tesla назвал эту информацию анекдотами сотрудников, которые не отражают условия производства электромобилей. Он подчеркнул, что все машины тщательно проверяются.

Tesla во II квартале выпустила рекордное количество электромобилей – более 95 000. Это на 51,1% больше, чем в предыдущем квартале. Предыдущий рекорд был установлен в IV квартале 2018 г. – 90 700 электромобилей.

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ЕСПЧ получил около 100 жалоб россиянок на домашнее насилие

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от России судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова.

При этом ранее Минюст заявлял, что за восемь лет (с 2010 по 2018 гг.) в Страсбург поступило лишь шесть подобных жалоб. Так в министерстве ответили на вопрос, сколько обращений от россиянок рассматривает ЕСПЧ помимо дела россиянки Виктории Володиной, обратившейся с иском в июне 2017 г.

Обращение 34-летней Володиной стало первой жалобой из России о домашнем насилии, которую удовлетворил ЕСПЧ. В июле этого года суд присудил ей 20 000 евро. Володина жаловалась на то, что полиция и суды не защитили ее от повторяющихся случаев домашнего насилия. В частности, речь шла о побоях, похищении, преследовании и угрозах. В прошлом году россиянка сменила имя и уехала из страны.

ЕСПЧ также обратил внимание на то, что в России нет законодательства, сдерживающего домашнее насилие, а пострадавшие не получают помощи. В своем решении суд подчеркнул, что российские власти не «признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин».

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Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова

Ведомости
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Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Решение об их увольнении было принято по итогам служебной проверки. Ранее МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских.

Голунова задержали в начале июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Он вину не признал и заявил, что его преследуют из-за профессиональной деятельности. Журналист рассказал, что полицейские в гражданской одежде его избили и отвезли в отделение УВД по ЗАО Москвы. Ему не давали связаться с адвокатом или близкими.

В поддержку Голунова высказались представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие дело против него сфабрикованным. Через несколько дней с него сняли обвинение из-за недоказанности его участия в совершении преступления. В связи с делом Голунова уже были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

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Технологии
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Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить оскорбляющее флаг России фото

Ведомости
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Роскомнадзор по просьбе Генпрокуратуры обратился в соцсеть Instagram с требованием удалить картинку, оскорбляющую российские государственные символы. «Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», – сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство направило в адрес социальной сети уведомление о внесении страницы Instagram в единый реестр запрещенной информации.

Накануне, 15 июля, Роскомнадзор направил аналогичное требование в Facebook. Тогда поводом стала найденная Генпрокуратурой в соцсети картинка со свастикой на фоне герба России.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон, устанавливающий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто размещает такую информацию, Роскомнадзор дает сутки на ее удаление. В случае отказа выполнить требования ведомство может заблокировать ресурсы, нарушающие закон.

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Политика
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Bloomberg узнал о проданном Венесуэлой золоте на $40 млн

Ведомости
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Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство не называет страны, которые купили драгоценный металл, но среди возможных покупателей указывает ОАЭ и Турцию.

Представители ЦБ Венесуэлы отказались Bloomberg комментировать эту информацию.

Всего с начала апреля Центробанк Венесуэлы продал около 24 т золота, отмечает агентство. Из-за этого ее золотовалютные резервы снизились до $8,1 млрд. 12 июля Венесуэла продала примерно 1 т золота.

Осенью прошлого года президент США Дональд Трамп ввел санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. В указе американского лидера говорилось, что американские власти хотят помешать правительству президента страны Николаса Мадуро «расхищать богатства» Венесуэлы.

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Политика
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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Ведомости
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Легкомоторный самолет рухнул на частный дом в станице Новощедринской Шелковского района Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел утром во вторник, 16 июля. Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, в результате разрушив половину зданияПострадал пилот, а также жильцы дома – две женщины и ребенок. Никто не погиб. «У пилота сломана ключица, у жильцов психологический шок», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. Все пострадавшие доставлены в больницу. 

В администрации Шелковского района «РИА Новости» рассказали, что самолет принадлежит жителю Дагестана, арендующему землю неподалеку от места инцидента. Представитель пресс-службы администрации в беседе с ТАСС назвал причиной аварии ошибку пилота.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России после аварии начало проверку, сообщила пресс-служба управления. Детали происшествия устанавливаются.

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Бизнес
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СМИ сообщили о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

Ведомости
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Повышенная концентрация хлорорганических соединений в нефти компании «Транснефть» фиксировалась и до инцидента с нефтепроводом «Дружба», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Волгоградский НПЗ «Лукойла» 4–12 апреля получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10. Максимальная концентрация была зафиксирована 4 апреля, т. е. за две недели до ситуации с «Белнефтехимом», получающим нефть по другому направлению системы «Транснефти», указывает газета. «Транснефть» и «Лукойл» подтвердили эту информацию. По словам собеседников издания в этих компаниях, эта ситуация не связана с инцидентом на нефтепроводе «Дружба».

«Лукойл» не объяснил, откуда в нефти появились хлорорганические соединения, хотя ранее совладелец и президент компании Вагит Алекперов говорил, что компания не использует хлорорганику для нефтедобычи. Подобные заявления делали и в других нефтедобывающих компаниях, отмечает газета.

В конце апреля Белоруссия сообщила, что по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть. Транзит нефти в Европу по трубопроводу был остановлен. Оператор нефтепровода «Транснефть» заявила, что нефть загрязняли дихлорэтаном умышленно. В результате было возбуждено уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Минск и сейчас продолжает вытеснять в Россию загрязненную нефть и подсчитывает ущерб.

Бизнес
Новости

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Ведомости
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Казахстанская структура металлургической компании ArcelorMittal, «АрселорМиттал Темиртау», уведомила ТОО «Ник-ойл» (официальный дистрибутор «Газпромнефть – смазочные материалы» в Казахстане) о временном прекращении работы с ним. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на направленное в «Ник-ойл» письмо.

Решение принято из-за санкций Украины и Евросоюза против «Газпром нефти», чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора «АМТ Темиртау» и АМТ, говорится в письме. В «АМТ Темиртау» не ответили на звонки «Коммерсанта». «Газпромнефть – смазочные материалы» назвала произошедшее недоразумением. Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что «Газпром нефть» рассчитывает на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб отношениям двух стран.

Как рассказал директор ТОО «Ник-ойл» Николай Гардер, в середине июня компанию предупредили о том, что контракт будет прерван из-за санкций. «Мы были удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания», – отметил он.

По словам Гардера, он планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в национальную палату предпринимателей Казахстана. «Роснефть», которая тоже находится под санкциями, продолжает работу с АМТ, говорит он. Гардер назвал крайне маловероятным, что санкции были использованы лишь как предлог для смены поставщика. Об этом же сообщили источники в АМТ. По их словам, решение принято по указанию руководства: «Причем не нашего, а международного».

ТОО «Ник-ойл» продает смазочные материалы под брендами «Газпром нефть» и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана. По данным источников «Коммерсанта», это частная компания, которая связана с «Газпром нефтью» только коммерческими отношениями.

«Газпром нефть» находится под секторальными санкциями США и ЕС с 2014 г., а также под финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.

Бизнес
Новости

Маркетплейс от «М.видео – Эльдорадо» ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах

Ведомости
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Маркетплейс Goods, входящий в группу компаний «М.видео – Эльдорадо», запускает сервис в формате click & collect, который позволит покупать товары напрямую из офлайн-магазинов. Об этом представитель компании сообщил «Коммерсанту».

Первые партнеры марткеплейса – сеть игрушек Toy.ru и онлайн-ритейлер «Юлмарт». Как пояснил гендиректор Goods Соломон Кунин, клиент сможет забрать заказ через час в удобно расположенном магазине и купить товар из ассортимента, который не может быть доставлен курьером. Продавец получает поток клиентов в свой офлайн-магазин, добавил он.

Goods также планирует ввести возможность покупки через сервисы лекарств и алкоголя – товаров, онлайн-торговля которыми сейчас запрещена. Переговоры с ритейлером SimpleWine находятся на финальной стадии, он станет первым продавцом алкоголя на площадке, рассказал представитель маркетплейса. То же – с крупной аптечной сетью, отметил он, не уточнив, о какой именно компании идет речь.

Сервис с бронированием алкогольной продукции с последующим самовывозом с конца 2018 г. работает на «Яндекс.Маркете». Сначала продажа алкоголя вызвала претензии со стороны алкогольного регулятора – Росалкогольрегулирования (РАР). Позже регулятор объявил, что нарушение устранено. Опция забронировать алкоголь на «Яндекс.Маркете» сохранилась. Компания сообщала, что произвела доработки, касающиеся показа информации о товарах. О каких именно доработках идет речь, она не уточнила.

Как подчеркнул Кунин, сервис Goods полностью соответствует требованиям РАР.

Маркетплейс Goods был запущен весной 2017 г. Первые полтора года он работал только в столичном регионе, а затем вышел за пределы Москвы – в 87 городов России. Как говорил в сентябре 2016 г. источник, знакомый с планами «М.видео», компания заинтересовалась моделью торговой площадки – в частности, из-за обострения конкуренции с «Яндекс.Маркетом».

Политика
Новости

Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок

Ведомости
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Следователи должны получить доступ к банковской тайне на стадии следственных проверок. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин.

По его словам, это нужно для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Многие люди, пояснил он, пытаются скрывать принадлежащее им имущество уже на стадии доследственной проверки.

Для того чтобы предложенная мера начала действовать, надо внести изменения в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» («Банковская тайна»), отметил Бастрыкин.

Председатель СКР также подчеркнул, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений – это важнейшее направление не только СКР, но и Счетной палаты, ЦБ, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы. Поэтому решать этот вопрос следует «совместными согласованными усилиями», заключил он.

Политика
Новости

Минэкономразвития ответило на обвинения в массовой гибели пчел в регионах

Ведомости
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Выводы Россельхознадзора о массовой гибели пчел в регионах однобоки и преждевременны. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономического развития.

12 июля Россельхознадзор заявил, что гибель пчел связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей. По данным ведомства, такая ситуация сложилась из-за того, что у него почти полностью изъяли полномочия по надзору в этой области, которые затем никому не были переданы. Инициатива изъятия полномочий принадлежит Минэкономразвития, подчеркнул Россельхознадзор, отметив, что министерство «должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов».

Как заявило Минэкономразвития, с 2011 г. за использованием пестицидов следят уполномоченные ведомства в соответствии со своими компетенциями. В число этих ведомств входит и Россельхознадзор, подчеркнуло министерство.

Причина с обращением пестицидов и агрохимикатов заключается не в отсутствии у Россельхознадзора необходимых полномочий, а в отсутствии «необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов», констатировало министерство. «Ключевой вопрос, на взгляд Минэкономразвития России, – это те обязательные требования, контроль за которыми должен осуществляться», – добавило ведомство. Для защиты пчел от пестицидов нужен сбор информации с предприятий, применяющих пестициды, которая затем будет передана пчеловодам, отметил Минэкономразвития. По поручению президента началась разработка регуляторной гильотины, в ходе которой должны быть отменены устаревшие обязательные требования, заключило министерство.

Массовая гибель пчел в российских регионах зафиксирована этим летом. Это коснулось, в частности, Татарстана, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской областей, а также Краснодарского и Алтайского краев. Минсельхоз сообщал, что у гибели могут быть иные – помимо пестицидов – причины. Ведомство в то же время напоминало аграриям о необходимости предупреждать пчеловодов о планах применять пестициды не позднее чем за три дня до обработки посадок.

Политика
Новости

Минтруд прокомментировал информацию о продлении заморозки накопительной пенсии

Ведомости
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Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) еще окончательно не сверстан, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда. В связи с этим не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год.

В материалах министерства об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 гг. содержится уточнение, что расчеты приводятся исходя из сохранения моратория до 2022 г., написали ранее РБК и «Интерфакс». При этом последний раз действие моратория продлевалось до 2021 г.

В Минтруде заявили, что в материалах о характеристиках бюджета ПФР содержится предложение о продлении заморозки накопительной пенсии. Решение о продлении моратория должно быть законодательно оформлено Минфином. Окончательный вариант бюджета будет сверстан с учетом действий Минфина. Разрабатывает ли Минфин законопроект о продлении моратория на 2022 г., в Минтруде комментировать не стали.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 г. подписал закон о продлении моратория на перечисление пенсионных накоплений до 2021 г. Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 г. После этого мораторий продлевался ежегодно. Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2020 г. может быть запущена новая накопительная пенсионная система, основанная на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

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