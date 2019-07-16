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CNBC: Tesla пренебрегает частью тестов ради скорости сборки Model 3

На заводе Tesla в Калифорнии не проводят некоторые тесты электромобилей, чтобы увеличить скорость сборки Model 3, сообщает CNBC со ссылкой на действующих и бывших сотрудников компании.

По словам собеседника телеканала, на заводе пренебрегают испытаниями для обнаружения утечек воды. Рабочие могут запросить такую проверку, если выявят проблему, но из-за нехватки времени или опыта не делают этого. Кроме того, четыре источника, которые работали на конвейере, рассказали CNBC, что по требованию руководства они используют изоленту для ремонта трещин на пластиковых деталях.

Сотрудники также пожаловались на тяжелые условия работы на заводе: в дневное время там очень жарко, а ночью холодно. В ноябре 2018 г. им пришлось работать, несмотря на распространение дыма от лесных пожаров в Калифорнии.

Представитель Tesla назвал эту информацию анекдотами сотрудников, которые не отражают условия производства электромобилей. Он подчеркнул, что все машины тщательно проверяются.

Tesla во II квартале выпустила рекордное количество электромобилей – более 95 000. Это на 51,1% больше, чем в предыдущем квартале. Предыдущий рекорд был установлен в IV квартале 2018 г. – 90 700 электромобилей.