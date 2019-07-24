BAIC купила миноритарный пакет Daimler
Китайская автомобилестроительная группа Beijing Automotive Group (BAIC Group) купила ококло 5% акций Daimler, сообщила немецкая компания. Таким образом укрепилось долгосрочное стратегическое партнерство двух компаний, отмечается в сообщении.
BAIC купила 2,48% акций Daimler, а также право приобрести еще 2,52% акционерного капитала немецкого автопроизводителя, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение китайской компании.
Daimler и BAIC связывает стратегическое партнерство с 2003 г. Компании создавали различные альянсы в Китае, включая СП Beijing Benz Automotive Company (BBAC) для выпуска машин в премиум-сегменте. Daimler владеет 9,55% BAIC Motor (дочерняя компания BAIC Group) и 3% BAIC BluePark New Energy Technology, выпускающей электромобили для китайского рынка.
Акции Daimler подорожали на 1,9% с начала торгов во вторник. 5-процентная доля Daimler стоит около 2,5 млрд евро.
В 2018 г. крупнейшим акционером Daimler стала стала китайская Geely, купив долю 9,7% за $9 млрд.