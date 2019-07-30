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Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу

Компания Uber уволит около 400 сотрудников — каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, гендиректор Uber Дара Хосровшахи 29 июля уведомил сотрудников о предстоящих сокращениях.

«В настоящий момент имеется всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Такое происходит естественным путем по мере увеличения компании, однако нам нужно этим заняться, причем быстро», — приводит Bloomberg слова Хосровшахи из письма, разосланного сотрудникам по электронной почте.

Как отмечает информагентство, увольнение сотрудников является первой крупной реорганизацией отдела маркетинга с того момента, как вице-президент Uber Джилл Хейзелбейкер взял его под свой контроль.

В первом квартале этого года Uber получил убыток в размере $1,01 млрд, выручка составила $3,1 млрд.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. В мае этого года Uber привлекла более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.