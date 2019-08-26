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Infiniti меняет главного дизайнера

Руководителем дизайна премиум-бренда Infiniti (принадлежит Nissan) станет Таисуке Накамура, сообщила компания. Он сменит Карима Хабиба, который покидает компанию. Назначение вступит в силу 1 сентября, непосредственным начальником Накамуры будет старший вице-президент и главный дизайнер Nissan Motor Альфонсо Альбайса.

Японец Накамура, которому сейчас 49 лет, был подчиненным Хабиба и отвечал за глобальную стратегию премиум-бренда, разработку концептов и дизайн серийных машин. Среди его работ концепты Infiniti QX Inspiration, Prototype 10 и Qs Inspiration. Он начал работать в Nissan в 1993 г., был директором по дизайну в Nissan Design Europe, руководил разработкой концепта Infiniti Emerg-E и хетчбэка Q30. В Nissan его работами были Qashqai, Sentra, Gripz и концепт кроссовера IMx. В новой должности дизайнер продолжит формировать «электрифицированное будущее бренда», сказал Альбайса.

Хабиб, 49-летний канадец ливанского происхождения, возглавил дизайн Infiniti в июле 2017 г. после перехода Альбайсы в Nissan (сменил ушедшего на пенсию в 66 лет Cиро Накамура). До этого Хабиб работал в BMW Group и Daimler. Альбайса поблагодарил бывшего подчиненного за работу, назвав его «ключевым участником глобальной команды дизайнеров», важным «сотрудником и лидером», помогавшим Nissan сформировать переход к электрифицированным автомобилям.

Уход из Infiniti Хабиба – новый переворот в компании, которая проводит реструктуризацию, включающую уход в 2020 г. с рынка Западной Европы и возвращение штаб-квартиры из Гонконга в Японию, пишет Automotive News. Бренд также готовит к запуску новый стиль, ориентированный на предстоящую волну электрифицированных транспортных средств.

В мае Infiniti покинул гендиректор Кристиан Менье, ставший президентом марки Jeep в Fiat Chrysler Automobiles. Менье пробыл на посту всего четыре месяца после ухода предшественника Роланда Крюгера, который возглавил автомобильное подразделение технологической компании Dyson, известной производством пылесосов, фенов и сушилок для рук. Сейчас японский премиум-бренд в должности вице-президента глобального подразделения по маркетингу и продажам возглавляет американец Майк Коллеран.