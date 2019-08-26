Новости
Авто
Новости

Infiniti меняет главного дизайнера

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководителем дизайна премиум-бренда Infiniti (принадлежит Nissan) станет Таисуке Накамура, сообщила компания. Он сменит Карима Хабиба, который покидает компанию. Назначение вступит в силу 1 сентября, непосредственным начальником Накамуры будет старший вице-президент и главный дизайнер Nissan Motor Альфонсо Альбайса.

Японец Накамура, которому сейчас 49 лет, был подчиненным Хабиба и отвечал за глобальную стратегию премиум-бренда, разработку концептов и дизайн серийных машин. Среди его работ концепты Infiniti QX Inspiration, Prototype 10 и Qs Inspiration. Он начал работать в Nissan в 1993 г., был директором по дизайну в Nissan Design Europe, руководил разработкой концепта Infiniti Emerg-E и хетчбэка Q30. В Nissan его работами были Qashqai, Sentra, Gripz и концепт кроссовера IMx. В новой должности дизайнер продолжит формировать «электрифицированное будущее бренда», сказал Альбайса.

Хабиб, 49-летний канадец ливанского происхождения, возглавил дизайн Infiniti в июле 2017 г. после перехода Альбайсы в Nissan (сменил ушедшего на пенсию в 66 лет Cиро Накамура). До этого Хабиб работал в BMW Group и Daimler. Альбайса поблагодарил бывшего подчиненного за работу, назвав его «ключевым участником глобальной команды дизайнеров», важным «сотрудником и лидером», помогавшим Nissan сформировать переход к электрифицированным автомобилям.

Уход из Infiniti Хабиба – новый переворот в компании, которая проводит реструктуризацию, включающую уход в 2020 г. с рынка Западной Европы и возвращение штаб-квартиры из Гонконга в Японию, пишет Automotive News. Бренд также готовит к запуску новый стиль, ориентированный на предстоящую волну электрифицированных транспортных средств.

В мае Infiniti покинул гендиректор Кристиан Менье, ставший президентом марки Jeep в Fiat Chrysler Automobiles. Менье пробыл на посту всего четыре месяца после ухода предшественника Роланда Крюгера, который возглавил автомобильное подразделение технологической компании Dyson, известной производством пылесосов, фенов и сушилок для рук. Сейчас японский премиум-бренд в должности вице-президента глобального подразделения по маркетингу и продажам возглавляет американец Майк Коллеран.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Постпред России в Вене связал испытания под Северодвинском с действиями США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Произошедшая под Северодвинском 8 августа авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил и. о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

Проводившиеся испытания были связаны с разработкой оружия, которое Россия была вынуждена начать создавать «в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 г. из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», отметил Карпов. Он подчеркнул, что нет никакой опасности для жизни и здоровья местного населения, а радиационный фон в Архангельской области находится на нормальном уровне.

«Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет», – заявил дипломат.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Тогда погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После взрыва в Северодвинске, расположенном в 40 км от места ЧП, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города уверяли, что угрозы здоровью населения нет. 13 августа Росгидромет сообщил, что 8 августа был зафиксирован рост уровня радиации в Северодвинске в 16 раз, однако три дня спустя ведомство объяснило этот скачок прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Министр обороны США Марк Эспер 22 августа заявил, что произошедший на военном полигоне в Архангельской области взрыв связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Reuters узнало о планах установить «Аврору» на планшеты Huawei для переписи населения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия обсуждает с Huawei возможность установки российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты этой китайской компании для переписи населения. Об этом Reuters рассказали два источника, знающих о переговорах.

В июне замминистра связи Михаил Мамонов рассказывал, что Минкомсвязи рассчитывает провести переговоры о вариантах сотрудничества с Huawei, в частности об использовании «Авроры» в оборудовании китайской компании. В начале августа правительство России назначило владельца операционной системы – «Ростелеком» – единственным закупщиком планшетов с российской ОС для переписи населения. Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 г.

Как рассказал Reuters один из источников, в настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 000 планшетов Huawei к 1 августа 2020 г. Это рассматривается как первый этап внедрения ОС на устройствах Huawei, отметил собеседник издания. Второй источник рассказал, что Huawei проявила заинтересованность и показала образцы планшетов, которые могли бы использоваться.

«Темы и ход переговоров мы не комментируем по причине их конфиденциальности», – заявил «Ведомостям» представитель Huawei. Вопросы взаимодействия Huawei и «Ростелекома» как владельца «Авроры» обсуждаются, сообщил представитель «Ростелекома». Рассматриваются различные варианты сотрудничества, добавил он, отказавшись раскрыть детали.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Китайская компания также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Alphabet Inc. – материнская компания Google – после этого приостановила сотрудничество с Huawei.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости». По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных. Более 40 человек тушат возгорание, отмечает «РИА Новости». Площадь пожара составляет около 400 кв. м, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Улица Рождественка перекрыта для тушения пожара, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

Монастырь основан в 1386 г. Он имеет в своем составе несколько храмов и иных зданий.

К 21.30 мск пожар в женском монастыре в центре Москвы удалось потушить, по данным «РИА Новости».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% акций холдинга Rambler Group, говорится в совместном сообщении сторон.

«Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно», – говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается, Сбербанк инвестировал в капитал Rambler cash-in инвестиции, которые пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

За корпоративное управление Rambler Group будет отвечать совет директоров из девяти человек, в него войдут: первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, старший директор по развитию экосистемы Сбербанка Андрей Ванин, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут, гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская, основатель Era Capital Екатерина Лапшина и гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления ее развития.

В конце апреля Сбербанк и Rambler Group объявили, что банк получит 46,5% интернет-холдинга. В сделку не входят крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумму сделки стороны не называли, но РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Два близких к банку источника подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

В рамках сделки Rambler Group полностью погасила свой долг перед банком «Траст», он составлял 3,3 млрд руб. Представитель Сбербанка и Aбрамян сообщали, что на погашение долга интернет-холдинга уйдет меньшая часть инвестиций Сбербанка. Таким образом, интернет-холдинг сможет потратить на развитие около 8 млрд руб.

Представитель Rambler Group в конце июня сообщил «Ведомостям», что компания собирается провести публичное размещение акций в течение двух-трех лет. Rambler Group не раскрывает совокупные финансовые показатели, выручка входящего в холдинг онлайн-кинотеатра Okko в 2018 г. выросла на 81% до 2,5 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Макрон объявил о планах провести встречу в нормандском формате в сентябре

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что переговоры в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдут в сентябре, передает «Интерфакс». Он не пояснил, где пройдут переговоры.

Ситуация на Украине стала одной из главных тем прошедших 19 августа переговоров президента Владимира Путина с Макроном. Макрон после переговоров разместил в своем Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной». Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встрече в нормандском формате будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, «чтобы не проводить встречу ради встречи».

Нормандский формат переговоров об урегулировании на Украине появился в июне 2014 г. по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда. Самым результативным стал третий саммит, в феврале 2015 г., по итогам которого были подписаны минские соглашения. Но после берлинской встречи в октябре 2016 г. руководители четырех стран общались совместно только по телефону.

Путин впервые обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность работы в нормандском формате 11 июля. Первая беседа президентов состоялась по телефону.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Русская служба BBC: помощник руководителя ФСБ по Москве получил работу в «Газпроме»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Помощник руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев прикомандирован от спецслужбы к службе безопасности «Газпрома». Об этом рассказали Русской службе BBC два информированных источника. «Ведомости» направили «Газпрому» запрос о комментарии.

По словам одного из источников, Медоев остается в московском управлении ФСБ и является «откомандированным оперативным сотрудником в “Газпроме”».

Ранее 26 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что Медоев покинул пост помощника руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью. ФСБ эту информацию не комментировала. По данным одного из собеседников издания, Медоева сняли около месяца назад.

Медоев упоминался в расследовании журналиста «Медузы» о похоронном бизнесе в столичном регионе. Оно было опубликовано 1 июля. В нем говорится, что люди, близкие к Медоеву и его начальнику Алексею Дорофееву, контролируют похоронный рынок в Москве и Подмосковье.

В начале июня Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он также выражал мнение, что его преследование связано с расследованием, которое он готовил. Спустя пять дней после задержания с него сняли все обвинения.

Политика
Новости

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7 в 2020 г., об этом он заявил во Франции на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News. По мнению президента США, Путину будет психологически трудно принять приглашение. Поэтому Трамп не уверен, приедет ли Путин на следующий саммит.

«Это сложный вопрос для него, он гордый человек», – пояснил Трамп. Его попросили прокомментировать слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия не имеет в виду участие в «восьмерке», выстраивая свои политические планы. Трамп заявил, что если бы Россию пригласили вернуться в G8, она бы это сделала. «Это было бы хорошо для мира и для самой России», – сказал он.

В Биаррице на юго-западе Франции проходит саммит «большой семерки». В нем участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Формат G7 появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Ранее президент США и председательствующий в этом году в G7 президент Франции Эммануэль Макрон высказались за приглашение Путина на саммит в 2020 г. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Деловые переговоры, светские беседы и протесты. Как проходит саммит G7

Выбор редактора
Политика
Новости

Московское метро объяснило иск к оппозиционерам работой сотрудников в выходные

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ГУП «Московский метрополитен» подало иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму из-за того, что ему пришлось привлечь сотрудников к работе в выходной. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы одного из ответчиков – Александра Соловьева, пишет «МБХ медиа».

Согласно исковому заявлению, предприятие вынуждено было привлечь сотрудников к работе в день несогласованной акции – в субботу, 27 июля, рассказал адвокат. Речь идет о семи сотрудниках – начальниках станций «Лубянка», «Театральная», «Маяковская», «Площадь революции», «Кузнецкий мост» и «Менделеевская», а также о первом заместителе начальника Службы движения метрополитена.

Их работу ГУП оценил в 53 000 руб. Их метрополитен и намерен взыскать.

Иск предприятия к оппозиционерам был подан в Коптевский раонный суд и зарегистрирован 21 августа. Ответчики по нему – политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Кремль называл иск метрополитена законным и имеющим право на существование.

Помимо метрополитена в суд на оппозиционеров из-за акций протеста пожаловались ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Общая сумма исковых требований превысила 14 млн руб.

Политика
Новости

Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.

«Решение об отказе признано незаконным, но наш маршрут не был автоматически согласован», – пояснил он. По его словам, партия готовится подать апелляцию на решение суда. Партия хотела провести шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

Мэрия Москвы 22 августа отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертаринаская партия получили отказ на проведение шествия по бульварам. Также мэрия отказала в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова члену совета московского отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой и представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому. Чиновники обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день запланировано другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций создаст помехи движению пешеходов и транспорта. При этом организаторам не предложили альтернативных площадок для их мероприятий.

Как и представители Либертарианской партии, Вихарева обжаловала в суде отказ в проведении акции протеста – 23 августа она подала иск в Басманный суд столицы. Кроме того, Вихарева подала в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК узнал об уходе с поста помощника руководителя ФСБ по Москве после дела Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Помощник руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева Марат Медоев, упомянутый в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном рынке в Москве, покинул пост. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердили три собеседника, близких к ФСБ.

По словам источника, близкого к спецслужбе, Медоева сняли около месяца назад. О новом месте работы подполковника собеседники издания не уточнили.

Подполковнику ФСБ Медоеву 37 лет. Он сын Игоря Медоева, генерал-майора спецслужбы, Героя России, бывшего помощника министра обороны Анатолия Сердюкова.

6 июня Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он выражал мнение, что его преследование связано с расследованием, которое он готовил. 11 июня с него сняли все обвинения.

Расследование Голунова вышло 1 июля. После ареста журналиста к работе над текстом подключились журналисты таких изданий, как Forbes, «Ведомости», «Новая газета», РБК, Русская служба BBC, «Фонтанка» и The Bell. В нем говорится, что люди, близкие к Дорофееву и Медоеву, контролируют похоронный рынок в столичном регионе.

Бизнес
Новости

В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100 после крушения в «Шереметьево»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советник гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после авиакатастрофы в «Шереметьево». Об этом он заявил на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, передает «Интерфакс».

По его мнению, не следует высказывать обвинения в одностороннем порядке. «Когда случилась катастрофа, вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет – дрянь», – заявил Алешин. Он отметил, что промышленное сообщество проявило такт и не озвучивало претензий к авиакомпании.

«Мы не сказали ни одного слова в адрес ни «Аэрофлота», ни пилотов, ни подготовки в «Аэрофлоте», ни тех проблем, которые «Аэрофлот» сам породил за счет неумелого менеджмента», – добавил Алешин. Он подчеркнул, что расследование необходимо довести до конца и выяснить причины катастрофы. Распространение слухов о проблемах с качеством SSJ100 дискредитирует модель и производителя, пояснил он.

Cамолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая. Около 18.00 мск самолет вылетел из Москвы в Мурманск, в него попала молния. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку в «Шереметьево» и начал снижаться. Сесть ему удалось со второго раза. Самолет трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, еще 10 пострадали.

Минтранс не называл официальных причин катастрофы и обещал представить летом отчет о предварительных результатах расследования инцидента. В рамках расследования рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники и неблагоприятных погодных условиях.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Бизнес
Новости

Правительство разработает законопроект о доступе частных инвесторов к шельфу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев решили подготовить законопроект, допускающий на арктический шельф частных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает «РИА Новости».

По его словам, решение принято на совещании Козака, Трутнева и трех федеральных министров. «Соответствующий законопроект мы будем готовить», – отметил Крутиков. Представитель Козака Илья Джус подтвердил это решение. Как отметил источник, знакомый с повесткой совещания, допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте нераспределенных 10% лицензий.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только государственные компании с пятилетним опытом работы. Под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть». В апреле президент Владимир Путин сообщил, что вопрос о доступе частных компаний к шельфу обсуждается.

В августе РБК писал, что Трутнев направил Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков разработки арктического шельфа. Он отметил, что правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет, однако к лету 2019 г. было пробурено только пять скважин. Он указал, что медленное развитие проектов на шельфе связано с отсутствием конкуренции: «Роснефть» и «Газпром», а также «Газпром нефть» не заинтересованы форсировать разработку запасов на шельфе, так как обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow