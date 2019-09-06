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Маск опроверг слова Лукашенко о том, что подарил ему Tesla

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг информацию о том, что подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос.

2 сентября во время выступления в минской школе №93 Лукашенко заявил, что у него есть электромобиль Tesla, который, по его словам, ему подарил Маск. «У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил», – заявил Лукашенко школьникам. Сюжет со встречи показывал телеканал СТВ. Однако ранее ни пресс-служба президента, ни сам Лукашенко о подарке не сообщали.

По данным издания «Белорусский партизан», автомобиль Tesla Model S P100D появился у Лукашенко два года назад. Самая дешевая версия этой модели стоит порядка $80 000. Tesla основана в 2003 г. Всего компания выпустила четыре модели электромобилей: Roadster, Model S, Х и 3, а также грузовой Semi. Сейчас можно купить все, кроме Roadster и Semi. Первый компания планировала перезапустить в 2020 г., а грузовик начнут продавать в этом году.