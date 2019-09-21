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Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок своего сотрудника

Трейдерская «дочка» Mitsubishi – Petro-Diamond Singapore (PDS) – потеряла $320 млн из-за манипуляций своего сотрудника при торговле нефтью на китайском рынке. Об этом сообщается на сайте компании. Трейдер не согласовывал сделки с руководством, а об убытках стало известно только, когда он перестал приходить на работу.

Как сообщает Mitsubishi, сотрудник PDS с января текущего года без ведома руководства неоднократно участвовал в сделках с деривативами и маскировал их под операции хеджирования. При этом он манипулировал внутренними данными компании. Основные потери от действий трейдера начались в июле, на фоне падения цен на сырую нефть. Однако факт участия сотрудника в несанкционированных транзакциях компания установила только в середине августа, когда он перестал ходить на работу. Началось расследование, трейдер был уволен, а материалы переданы в полицию.

Компания не называет имени сотрудника, принесшего многомиллионные убытки. По данным Bloomberg, его зовут Ван Чжуншань. Связаться с ним агентству не удалось, а в PDS журналистам сказали, что этот сотрудник уволился.

Представитель Mitsubishi заявил Reuters, что это первая подобная потеря в истории компании, и признал, что от нее пострадали клиенты. Из-за манипуляций трейдера компания потеряла чуть меньше десятой доли прогнозируемой чистой прибыли в размере $5,6 млрд.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора