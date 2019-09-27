Toyota увеличит долю в Subaru до 20% голосующих акций

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Медведев поручил сформировать потребительскую корзину для здорового питания

Премьер Дмитрий Медведев поручил Министерствам труда, экономического развития, финансов и Роспотребнадзору проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 г. на новую потребительскую корзину, которая будет сформирована с учетом принципов здорового питания. Об этом сообщается на сайте правительства.

Такое поручение Медведев дал по итогам программы «Диалог» на телеканале «Россия 24», в которой он принял участие 11 сентября. Вопрос о потребительской корзине премьеру задал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. Он обратил внимание на то, что государство в последнее время уделяет большое внимание проблемам образования населения в области здорового питания, но при этом продуктовая корзина представляет собой минимальный набор пищевых продуктов.

Медведев согласился, что потребительская корзина должна меняться время от времени. «Если мы вспомним, как этот самый набор понимался, допустим, лет 40–50 назад, то мы будем удивлены. Это довольно такое печальное, кислое зрелище, что называется», – отметил премьер. По его мнению, необходим переход от минимального набора к базовому, «который является основой для нормального рациона современного человека».

Базовый набор будет лучше и, естественно, дороже, добавил Медведев. «Но мы сейчас посчитаем все это, и если мы к этому будем готовы, то, наверное, нужно будет переходить именно вот к такой модели и применять ее уже в различных регионах», – заключил премьер.

Под потребительской корзиной понимается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из ее состава и размера рассчитывается прожиточный минимум, от которого зависит минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум также учитывает обязательные платежи и сборы. Последний раз состав продовольственной корзины менялся семь лет назад – в 2012 г.

Летом ФИЦ питания и биотехнологии предложил изменить состав и количество продуктов, входящих в потребительскую корзину: увеличить норму мяса, рыбы, яиц, творога, фруктов и овощей и снизить норму хлеба, муки, сахара и соли. Кроме того, эксперты выступили за то, чтобы разделить граждан на шесть групп – мужчины, женщины, пенсионеры, дети до 3 лет, от 4 до 6 лет и от 7 до 15 лет – и формировать корзину отдельно для каждой из них. Сейчас корзины формируются отдельно для пенсионеров, детей и остальных граждан.