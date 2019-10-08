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Nissan назначила нового гендиректора компании

Ведомости
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Nissan Motor назначила гендиректором компании Макото Учида, сообщила компания. Сейчас Учида занимает должности старшего вице-президента японского автопроизводителя и президента китайской Dongfeng Motor. Учида сменит Ясухиро Ямаути, который временно исполнял обязанности гендиректора после отставки 16 сентября Хирото Сайкавы. Также компания назначила главным исполнительным директором Ашвани Гупту, а его заместителем – старшего вице президента Джуна Секи. Назначения вступят в силу не позднее 1 января 2020 г., говорится в сообщении компании.

Новое руководство поможет компании перевернуть неприятную страницу после ареста бывшего гендиректора Карлоса Гона и досрочной отставки Сайкавы, отмечает Automotive News. Учида, работавший в японской компании с 2003 г., имеет опыт работы в закупках с партнером по альянсу Renault. Учида руководил операциями Nissan в Китае с 2018 г., за последние годы этот рынок обеспечивал около трети оборота компании. Гупта, бывший топ-менеджер Nissan и Renault, сейчас является главным операционным директором третьего партнера по альянсу – Mitsubishi Motors. Ожидается, что Гупта и Учида будут работать вместе в качестве лидеров группы, что будет отличать новую систему управления от авторитарного стиля Гона.

Учида до прихода в Nissan работал в Nissho Iwai. Работая в Nissan, занимал различные должности по всему миру, в том числе работал в Renault Samsung в Южной Корее. Он изучал богословие в университете Дошиша, что является необычным образованием для топ-менеджеров автомобильной промышленности, отмечает Automotive News.

Гупта, которому сейчас 49 лет, был одним из претендентов на высшую должность в компании, его кандидатуру поддерживал председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар. Гупту считают сторонником укрепления альянса между тремя автопроизводителями. Он родился в Дехрадуне (Индия), окончил там инженерный колледж, получил диплом французской бизнес-школы INSEAD. Он начал работать 1992 г. в области планирования и закупок, в 1996 г. пришел на работу в Honda (работал в Индии и в Японии). В 2006 г. стал генеральным менеджером по закупкам Renault India, в 2008 г. перешел в совместную закупочную организацию Renault-Nissan во Франции. Затем работал в Datsun, руководил подразделением коммерческих грузовых автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в 2017 г., в начале этого года перешел в Mitsubishi Motors.

Секи, 58 лет, бывший руководитель подразделения Nissan в Китае, начал работать в Nissan стажером в 1986 г., занимал различные должности в подразделениях проектирования и производства.

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Финансы
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Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах

Ведомости
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Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. По мнению ведомства, эти компании занимаются незаконной деятельностью, целью которой является выманивание денег у граждан. Речь идет о компаниях, работающих под названиями «Teletrade», «Grandcapital», «Delloy Trаde», «Global FX», «Kappabrokers», «Go Capitals FX», «KBCapitals», «10 Brokers», «Swis Trade», «Born to Trade», «Barclays Trade», «WerCrypto». «Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций», – отмечается в сообщении ведомства.

Псевдоброкеры используют недостаточную информированность россиян о законах, регулирующих рынок ценных бумаг, а также желание инвестировать денежные средства с максимальной выгодой. Они предлагают гражданам поучаствовать в торговле на рынке Forex или иных рынках, перечислив средства на торговый счет. После поступления денег на счет мошенники создают видимость проведения финансовых операций, в результате которых средства гражданина якобы увеличиваются на счете. Далее под разными предлогами клиента просят внести дополнительные взносы. При попытке владельца счета забрать деньги псевдоброкер закрывает счет и прерывает контакт с клиентом.

Так как иностранные псевдоброкеры являются нерезидентами, они не имеют лицензии Центробанка России, не являются членами саморегулируемых организаций, уточнили в Росфинмониторинге. Ведомство рекомендует перед началом сотрудничества изучить законы, регулирующие данный вид деятельности, а также ознакомиться с отзывами о компаниях, предоставляющих такой вид услуг.

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Политика
Новости

Россия и Турция перейдут на расчеты в нацвалютах

Ведомости
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Минфин и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. Об этом говорится на сайте Минфина. С российской стороны документ подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Документ поможет сторонам постепенно перейти к использованию рубля и лиры при расчетах между двумя странами. Кроме этого планируется расширить возможности приема в Турции российских карт «Мир», а также подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) (российский аналог SWIFT). Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран, говорится в сообщении.

В декабре 2016 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. «Я предложил Путину заниматься торговлей в нацвалютах. Мы будем платить рублями за все, что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах», – сообщил Эрдоган. По итогам 2018 г. товарооборот между странами вырос на 16% и достиг $25,5 млрд, сообщает «РИА Новости».

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Политика
Новости

Сенатор Клишас предложил блокировать пользователей мессенджеров

Ведомости
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В Госдуму внесли проект закона о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, являющегося одним из авторов документа. Соавторами законопроекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие – организатор сервиса обмена сообщениями», – заявил Клишас.

Одновременно с этим документом вносятся изменения в КоАП России, предусматривающие административную ответственность организаторов сервисов. Также законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки.

«На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», – отметил Клишас. Он не пояснил, как на практике будут реализовываться положения законопроекта.

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Авто
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Автодилеры попросили Путина и Медведева не повышать утилизационный сбор

Ведомости
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письма президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не повышать утилизационный сбор. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

Увеличение ставок утилизационного сбора приведет к увеличению стоимости автомобилей, отмечается в письме. На фоне снижения доходов населения это негативно скажется не только на автомобильном рынке, который в последние месяцы находится «на грани существенного падения», но и на экономике в целом, потому что пострадают смежные отрасли. Кроме того, эта мера может привести к отказу от импорта некоторых автомобилей, которые не могут быть заменены российскими производителями.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. сначала для импортеров, а потом был распространен на российские предприятия. Минпромторг предложил с 1 января 2020 г. провести его индексацию. По информации «Коммерсанта», ставки в среднем могут вырасти на 80%, в легковом сегменте – на 110%. При этом министерство хочет не повышать утильсбор для подержанных легковых автомобилей и для большинства подержанных коммерческих машин, выяснили «Ведомости».

Продажи автомобилей в России в этом году сократятся после двух лет роста, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса. Рынок, не считая незначительного роста в январе и марте, постоянно падал, и по итогам года может быть продано не более 1,76 млн машин, что на 2,3% меньше показателя прошлого года.

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Бизнес
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Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости
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Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова назначена гендиректором логистической компании Lorus SCM и заместителем гендиректора группы «Соллерс». Обе компании контролируются Вадимом Швецовым. Наумова также будет управлять его инвестициями и в других логистических бизнесах, включая компании «Пасифик лоджистик» и «Новая логистическая компания».

Наумова будет управлять развитием логистического бизнеса в качестве партнера, отметил Швецов. Она получит долю в капитале Lorus SCM, размер которой не уточняется. Наумова займется консолидированной стратегией развития логистических активов, созданием и запуском логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ. Кроме того, в качестве заместителя гендиректора «Соллерса» она будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов «умной мобильности» и запуске новых проектов в этом направлении.

Наумова и Швецов ранее работали в «Северстали» Алексея Мордашова. Она в 2001–2002 гг. была директором по организации бизнеса Череповецкого сталепрокатного завода «Северстали», следующие четыре года – его гендиректором. Швецов в 2002 г. стал гендиректором «Северсталь-авто», а в начале 2007 г. выкупил у Мордашова 49,3% этой компании и преобразовал ее в «Соллерс». Наумова подтвердила РБК, что знакома со Швецовым еще со времен «Северстали».

«Магнит» Наумова возглавила в июне 2018 г., до этого она отвечала за сеть магазинов «Пятерочка» X5 Retail Group. В конце июня она покинула этот пост из-за разногласий с советом директоров.

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Технологии
Новости

Власти могут объявить первый аукцион на частоты 5G до конца года

Ведомости
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в декабре может принять решение о проведении первого аукциона на частоты для развития связи пятого поколения (5G). Об этом на конференции GSMA Mobile 360-Eurasia заявил директор департамента Минкомсвязи Андрей Канцуров, сообщает «Интерфакс».

По словам Канцурова, речь идет о выделении шести полос радиочастот в диапазоне 25,25–27,5 ГГц. На аукционе планируется распределить шесть лотов: четыре федеральных по 400 МГц каждый и два региональных – 250 МГц и 400 МГц. «Такая концепция в проект решения пока заложена, будем обсуждать, к декабрю, возможно, что-то поменяется», – сказал Канцуров.

Самый популярный диапазон для 5G в мире – 3,4–3,8 ГГц. Сотовые операторы хотели, чтобы 5G работали в этом диапазоне, но они заняты военными и спецслужбами. В апреле вице-премьер Максим Акимов попросил президента России Владимира Путина поручить расчистку этого диапазона для 5G. В марте Минобороны дало отзыв на концепцию развития 5G, в котором заявило, что сотовым операторам рано передавать в пользование эти частоты. Летом президент Владимир Путин согласился с мнением Совбеза, что выделять частоты в этом диапазоне для 5G не следует. Замминистра связи Олег Иванов заявлял, что в России сети 5G будут развиваться в диапазоне 4,4–4,9 ГГц.

Политика
Новости

Кремль предложил США форму участия в урегулировании конфликта на Украине

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко привлечь США к разрешению конфликта на Украине. По его словам, эта идея подключить Вашингтон к нормандскому формату (Россия, Украина, Германия и Франция) «не находит поддержки».

«Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям», – отметил Песков.

Ранее сегодня Лукашенко, выступая на форуме в Минске, предложил привлечь к решению конфликта в Донбассе США. По его мнению, Вашингтон сильно погружен в происходящее на Украине, а также в проблемы Крыма. Белорусский президент отметил, что в Донбассе с 2014 г. идет конфликт между Россией и Украиной. «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР – непризнанных, <...> их тоже избегать нельзя», – говорил он (цитата по ТАСС).

Песков в свою очередь заявил, что конфликт в Донбассе – внутриукраинский. Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Песков добавил, что в сложившейся ситуации важно, кто «готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов». «Главное – важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», – заключил представитель Кремля.

Технологии
Новости

Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области астрономии и астрофизики

Ведомости
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Нобелевская премия по физике за 2019 г. присуждена Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики. Трансляция объявления лауреатов велась на сайте Нобелевского комитета.

Как отмечается в Twitter Нобелевского комитета, Келоз и Майор в 1995 г. смогли обнаружить первую экзопланету (планету за пределами Солнечной системы). Обнаруженное ими небесное тело обращалось вокруг звезды 51 Pegasi, похожей по характеристикам на Солнце. В дальнейшем их научная работа легла в основу революционных открытий в астрономии и позволила обнаружить более 4000 экзопланет в галактике Млечный Путь.

Пиблз – физик-теоретик, чьи 20-летние исследования позволили научному сообществу лучше понять устройство и историю развития Вселенной.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине были объявлены 7 октября. Ими стали американцы Уильям Келин (Гарвардская медицинская школа) и Грегг Семенза (Университет Джонса Хопкинса) и британец сэр Питер Ратклифф (Оксфордский университет). Они исследовали, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода.

Лауреата премии по химии назовут 9 октября, по литературе – 10 октября. Лауреата премии мира назовут 11 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 14 октября.

Финансы
Новости

Гонконгская биржа отозвала предложение о покупке Лондонской за $39 млрд

Ведомости
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Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) сообщила во вторник, 8 октября, что отказывается от своего предложения купить Лондонскую фондовую биржу (LSE), так как за месяц не смогла заручиться достаточной поддержкой ни руководства LSE, ни ее акционеров.

11 сентября оператор Гонконгской фондовой биржи и Лондонской биржи металлов предложил купить LSE за 31,6 млрд фунтов ($39 млрд). «У обеих компаний есть великие бренды, финансовая сила и очевидные достижения по обеспечению роста. Вместе мы объединим Восток и Запад, обеспечим бóльшую диверсификацию и сможем предлагать клиентам более значительные инновации, риск-менеджмент и возможности для торговли», – заявила тогда HKEX. Условием для сделки был отказ LSE от объявленного ранее поглощения группы финансово-аналитической информации Refinitiv.

LSE отклонила предложение HKEX, и за три недели общения с крупнейшими акционерами Лондонской биржи гонконгцам не удалось убедить их в выгодности своего предложения, несмотря на 23%-ную премию к цене акций. Ранее рынок и акционеры с одобрением восприняли сделку по покупке Refinitiv, посчитав, что в долгосрочной перспективе это позволит расширить источники выручки для лондонского биржевого оператора. Кроме того, сделка с HKEX могла столкнуться с регуляторными проблемами, в том числе в области корпоративного управления, отмечает Financial Times: так, администрация Гонконга, фактически подконтрольная Пекину, может назначать семь из 13 членов совета директоров HKEX.

Финансы
Новости

ВТБ прекратил прием вкладов в евро

Ведомости
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ВТБ 8 октября прекратил прием вкладов в евро, сообщается на сайте банка. Из линейки были убраны вклады «Выгодный», «Комфортный» и «Пополняемый» в этой валюте как для массовых, так и для премиальных клиентов, уточнили в call-центре ВТБ. При этом в банке можно открыть сберегательный счет в евро.

ВТБ принимал вклады в евро от розничных клиентов под символическую ставку 0,01% годовых. До этого уровня ставки госбанк опустил в мае этого года. Ранее доходность вкладов в евро в рознице не превышала 0,25% годовых.

Банк следует текущим рыночным трендам, пояснили свое решение в пресс-службе ВТБ. Депозитов в других валютах изменения не коснутся. По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.

Крупные розничные банки в течение года постепенно один за другим отказываются от вкладов в евро для клиентов розничного сегмента. На сегодняшний день такие вклады не открывают Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Росбанк, «Уралсиб», «Возрождение», «Русский стандарт» и др.

Политика
Новости

Песков: слова Трампа о желании поладить с Россией расходятся с действительностью

Ведомости
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Слова президента США Дональда Трампа о стремлении поладить с Россией расходятся с действительностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле слышали о намерении Трампа поладить с Россией, но смысл этих слов американского лидера до сих пор не раскрыт в его внешней политике. «Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа», – сказал Песков. По его словам, реальность гораздо печальнее. «Мы с вами видим ежедневные проявления, которые еще больше усугубляют атмосферу недоверия и местами такой противоречивой напряженности между Москвой и Вашингтоном», – заключил представитель Кремля.

Трамп 2 октября заявил во время пресс-конференции о планах наладить отношения с Россией, несмотря на внутриполитические трудности, которые этому мешают. «Мы поладим с Россией, потому что это разумно», – сказал Трамп.

Трамп и представители его администрации неоднократно говорили о необходимости найти сферы общих интересов России и США. При этом Трамп подчеркивает необходимость давления на Кремль, в том числе с помощью международных санкций, чтобы повлиять на политику России.

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