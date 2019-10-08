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Nissan назначила нового гендиректора компании

Nissan Motor назначила гендиректором компании Макото Учида, сообщила компания. Сейчас Учида занимает должности старшего вице-президента японского автопроизводителя и президента китайской Dongfeng Motor. Учида сменит Ясухиро Ямаути, который временно исполнял обязанности гендиректора после отставки 16 сентября Хирото Сайкавы. Также компания назначила главным исполнительным директором Ашвани Гупту, а его заместителем – старшего вице президента Джуна Секи. Назначения вступят в силу не позднее 1 января 2020 г., говорится в сообщении компании.

Новое руководство поможет компании перевернуть неприятную страницу после ареста бывшего гендиректора Карлоса Гона и досрочной отставки Сайкавы, отмечает Automotive News. Учида, работавший в японской компании с 2003 г., имеет опыт работы в закупках с партнером по альянсу Renault. Учида руководил операциями Nissan в Китае с 2018 г., за последние годы этот рынок обеспечивал около трети оборота компании. Гупта, бывший топ-менеджер Nissan и Renault, сейчас является главным операционным директором третьего партнера по альянсу – Mitsubishi Motors. Ожидается, что Гупта и Учида будут работать вместе в качестве лидеров группы, что будет отличать новую систему управления от авторитарного стиля Гона.

Учида до прихода в Nissan работал в Nissho Iwai. Работая в Nissan, занимал различные должности по всему миру, в том числе работал в Renault Samsung в Южной Корее. Он изучал богословие в университете Дошиша, что является необычным образованием для топ-менеджеров автомобильной промышленности, отмечает Automotive News.

Гупта, которому сейчас 49 лет, был одним из претендентов на высшую должность в компании, его кандидатуру поддерживал председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар. Гупту считают сторонником укрепления альянса между тремя автопроизводителями. Он родился в Дехрадуне (Индия), окончил там инженерный колледж, получил диплом французской бизнес-школы INSEAD. Он начал работать 1992 г. в области планирования и закупок, в 1996 г. пришел на работу в Honda (работал в Индии и в Японии). В 2006 г. стал генеральным менеджером по закупкам Renault India, в 2008 г. перешел в совместную закупочную организацию Renault-Nissan во Франции. Затем работал в Datsun, руководил подразделением коммерческих грузовых автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в 2017 г., в начале этого года перешел в Mitsubishi Motors.

Секи, 58 лет, бывший руководитель подразделения Nissan в Китае, начал работать в Nissan стажером в 1986 г., занимал различные должности в подразделениях проектирования и производства.