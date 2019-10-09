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Rolls-Royce Motor осталась без главного дизайнера

Главный дизайнер Rolls-Royce Motor Йозеф Кабан покинул компанию по личной инициативе, сообщил британский автопроизводитель люксовых автомобилей, входящий в BMW Group. Компания пока не объявила, кто его заменит.

Кабан возглавил дизайн бренда в апреле этого года. Он пришел в BMW Group в феврале 2017 г. и руководил разработками стиля бренда BMW.

До назначения Кабана место главного дизайнера Rolls-Royce Motor оставалось вакантным с июня 2018 г., когда компанию покинул Джайлс Тейлор, ставший вице-президентом по дизайну китайского автопроизводителя FAW и главным дизайнером люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).

До перехода в BMW словак Кабан, которому сейчас 46 лет, работал в Volkswagen Group, где отвечал за разработку внешности суперкара Bugatti Veyron, руководил внешним дизайном бренда Audi, затем был главным дизайнером Skoda, чешского филиала VW.