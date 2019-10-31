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BMW отзовет в России 4000 автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности

Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в России 4144 автомобиля, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат некоторые машины 3-й (Е46) и 5-й серий (Е39), проданные в период с февраля 2000 г. по май 2002 г.

Причиной отзыва являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata, следует из сообщения. Проблемы могли возникнуть, если механизм подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет или из-за дефекта, допущенного при производстве.

При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое давление, объяснил Росстандарт. Это может привести к взрыву с последующим выбросом металлических осколков.

Владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву, проинформируют с помощью писем или по телефону. Они должны обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Для водителей ремонт будет бесплатным.

О проблемах с подушками безопасности японской компании Takata стало известно несколько лет назад. Было доказано, что некоторые из них содержат дефект, из-за которого при срабатывании могут взрываться. В результате это привело к гибели более чем 20 человек и ранениям еще нескольких десятков. По всему миру были отозваны более 120 млн автомобилей, оснащенных этими подушками.

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