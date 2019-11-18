Автодилер «Рольф» продадут одному покупателю
Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена Сергея Петрова, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, передает ТАСС со ссылкой на заявление ее представителя. Какая именно компания выступит покупателем, он не уточнил. «Сделка касается всех компаний группы – ООО "Рольф", ООО "Рольф моторс", ООО "Рольф эстейт СПб". Группа не будет распродаваться по частям», – добавил представитель Delance Limited.
В середине ноября Петров заявил, что не исключает продажи 100% «Рольфа». Предложения о сделке поступают каждый день, отмечал он. Петров также не исключил тогда, что «кто-то пытается заработать» на ситуации с автодилером, однако теперь он сам решил перехватить инициативу. «Будем формировать закрытый список претендентов», – утверждал бизнесмен.
Крупнейшим владельцем кипрской компании является Александр Петров с долей 98,32%, еще 1,68% – у Игоря Малярова, бывшего владельца дилера «Пеликан-авто», которого «Рольф» приобрел в 2016 г. (данные ЕГРЮЛ и кипрского реестра). Александр – сын основателя «Рольфа» Сергея Петрова. «Рольф» – крупнейший российский автодилер. Компания является официальным дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. По итогам 2018 г. выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд руб., чистая прибыль – 6,3 млрд руб.
В июне этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Петрова-старшего. Его подозревают в незаконном выводе за границу 4 млрд руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Летом бизнесмен покинул Россию. Фигурантами дела также являются гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро. Сергей Петров свою вину не признает и считает уголовное дело попыткой рейдерского захвата автодилера.