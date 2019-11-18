Автодилер «Рольф» продадут одному покупателю

В середине ноября Петров заявил, что не исключает продажи 100% «Рольфа». Предложения о сделке поступают каждый день, отмечал он. Петров также не исключил тогда, что «кто-то пытается заработать» на ситуации с автодилером, однако теперь он сам решил перехватить инициативу. «Будем формировать закрытый список претендентов», – утверждал бизнесмен.