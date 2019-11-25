«Коммерсантъ»: цены на автомобили вырастут из-за сборов
Правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление премьера Дмитрия Медведева, подписанное 15 ноября. На сайте правительства, а также на интернет-портале правовой информации документ на момент написания материала не был опубликован.
Из-за повышения утилизационного сбора вырастут цены на автомобили, отмечает газета. По данным издания, дилеры уже ждут усиления обычного роста спроса в конце года.
Для легковых машин ставки вырастут в среднем на 110,7%. При этом рост утилизационного сбора для автомобилей с двигателем до 1 л составит 46,1%, автомобили с двигателем от 3,5 л пострадают больше: рост составит 145%. Ставки для самого массового сегмента – автомобилей с двигателем от 1 до 2 л – увеличатся почти на 112,4%, отмечает «Коммерсантъ».
В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака изданию объяснили, что повышение ставок – это реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. Один из источников газеты отмечает, что из-за падения спроса на автомобили уже достигнута их минимальная возможная стоимость. Запаса нет и из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены, уверен он.
В проекте бюджета на 2020 г. уже учтена индексация сбора. Рост поступлений оценивается в 150,2 млрд руб. в 2020 г. и в 48 млрд руб. в 2021 г. С импорта машин в 2020 г. планируется собрать 77,3 млрд руб.
Утилизационный сбор был введен в 2012 г. сначала для импортеров, а потом был распространен на российские предприятия. Минпромторг предложил с 1 января 2020 г. провести его индексацию. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что ставки в среднем могут вырасти на 80%, в легковом сегменте – на 110%. В начале октября ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо президенту Владимиру Путину и премьеру Медведеву с просьбой не повышать утилизационный сбор. Увеличение ставок приведет к увеличению стоимости автомобилей, считает РОАД: из-за снижения доходов населения это негативно скажется не только на автомобильном рынке, но и на экономике в целом, потому что пострадают смежные отрасли.