«Коммерсантъ»: цены на автомобили вырастут из-за сборов

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. сначала для импортеров, а потом был распространен на российские предприятия. Минпромторг предложил с 1 января 2020 г. провести его индексацию. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что ставки в среднем могут вырасти на 80%, в легковом сегменте – на 110%. В начале октября ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо президенту Владимиру Путину и премьеру Медведеву с просьбой не повышать утилизационный сбор. Увеличение ставок приведет к увеличению стоимости автомобилей, считает РОАД: из-за снижения доходов населения это негативно скажется не только на автомобильном рынке, но и на экономике в целом, потому что пострадают смежные отрасли.