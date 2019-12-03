ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права в 2020 году

В апреле этого года Гиляков говорил, что Госавтоинспекция собирается до конца года увеличить вдвое число вопросов в теоретической части экзамена. В билете могут быть 50 задач, вопросы планируется более четко разделить по категориям транспортных средств. Такие изменения необходимы для того, чтобы кандидат размышлял над предложенными ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на знаниях, пояснял Гиляков.