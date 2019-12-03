ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права в 2020 году
Госавтоинспекция собирается с октября 2020 г. исключить из экзамена на водительские права сдачу нормативов на закрытых площадках для категорий B, C и D, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
По его словам, сейчас ГИБДД готовит несколько нормативно-правовых актов, один из них предполагает изменение правил проведения экзаменов. Соответствующий проект постановления сейчас находится в правительстве, в скором времени его подпишет премьер Дмитрий Медведев, отметил Гиляков.
ГИБДД ранее планировала объединить этапы экзамена «площадка» и «город». Минэкономразвития раскритиковало соответствующий проект постановления правительства, однако позже ведомства смогли договориться относительно новых правил.
В апреле этого года Гиляков говорил, что Госавтоинспекция собирается до конца года увеличить вдвое число вопросов в теоретической части экзамена. В билете могут быть 50 задач, вопросы планируется более четко разделить по категориям транспортных средств. Такие изменения необходимы для того, чтобы кандидат размышлял над предложенными ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на знаниях, пояснял Гиляков.