В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки
В центре Москвы с 5 декабря начнут выписывать штраф в размере 3000 руб. за случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасии Писарь.
По ее словам, жители смогут пожаловаться на нарушение правил парковки через программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». Он заработает в восьми столичных дворах Центрального административного округа столицы. В частности, на улицах Стройковская, Марксистская, Александра Солженицына, 4-я Тверская-Ямская, Чаянова, Бутырский Вал, Вадковский переулок и Вспольный переулок. «Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и Управлением по ЦАО ГУМЧС России по Москве», – уточнила она.
Писарь отметила, что москвичи стали чаще жаловаться на неправильно припаркованные машины во дворах, нередко они мешают проехать машинам экстренных служб и проходу жителей. Нарушения будут фиксироваться с помощью «Помощника Москвы» автоматически. Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон сама будет определять вид нарушения.
Сейчас «Помощником Москвы» пользуются более 460 000 москвичей. Благодаря их активности число нарушений ПДД в столице с 2018 г. уменьшилось на 9%, сообщила Писарь.