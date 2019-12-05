В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки

По ее словам, жители смогут пожаловаться на нарушение правил парковки через программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». Он заработает в восьми столичных дворах Центрального административного округа столицы. В частности, на улицах Стройковская, Марксистская, Александра Солженицына, 4-я Тверская-Ямская, Чаянова, Бутырский Вал, Вадковский переулок и Вспольный переулок. «Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и Управлением по ЦАО ГУМЧС России по Москве», – уточнила она.