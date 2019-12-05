Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%
По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, в ноябре наблюдается негативный тренд на автомобильном рынке России. «Сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре», – приводятся в сообщении его слова.
В октябре АЕБ зафиксировала снижение продаж новых машин в России на 5,2% ( 8368 штук) до 152 057 штук. Тогда Шрайбер отмечал, что сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время.