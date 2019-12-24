Власти США начали расследование против BMW из-за данных о продажах
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автоконцерна BMW. Регулятор подозревает компанию в предоставлении недостоверной отчетности о продаже машин, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg со ссылкой на представителя BMW.
«С нами связалась SEC, мы будем полностью сотрудничать по их расследованию», – заявил представитель компании.
Как отмечают СМИ, SEC пытается выяснить, действительно ли BMW умышленно предоставляла завышенные данные о продажах в США. На практике мошенническая схема выглядит так: дилеры регистрируют машины BMW как уже проданные, хотя фактически этого еще не произошло. Bloomberg в ходе собственного расследования узнал, что концерн на протяжении многих лет платит дилерам надбавки за такую практику.
В сентябре Fiat Chrysler выплатил $40 млн после того, как компанию уличили в подобных нарушениях, напоминает WSJ.