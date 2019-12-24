Власти США начали расследование против BMW из-за данных о продажах

Как отмечают СМИ, SEC пытается выяснить, действительно ли BMW умышленно предоставляла завышенные данные о продажах в США. На практике мошенническая схема выглядит так: дилеры регистрируют машины BMW как уже проданные, хотя фактически этого еще не произошло. Bloomberg в ходе собственного расследования узнал, что концерн на протяжении многих лет платит дилерам надбавки за такую практику.